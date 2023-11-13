"Должна была бы знать о защите персональных данных": Лубинец обратился в СБУ относительно Фарион

Ириной Фарион из-за обнародования информации о крымском студенте может заняться СБУ, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Службу безопасности Украины относительно языковеда Ирины Фарион из-за обнародования ею персональных данных студента из оккупированного Крыма. Об этом говорилось в сообщении Лубинца в соцсетях.

Лубинец пояснил, что Ирина Фарион, которая опубликовала скриншот электронного письма с открытыми персональными данными студента из Крыма, должна была бы знать о важности защиты персональных данных.

"Народный депутат ВРУ 7 созыва и должна была бы знать о важности защиты персональных данных. Однако, этот человек публично предоставил фамилию, имя, место учебы парня, которые позволили россиянам идентифицировать этого студента. К тому же не секрет факт давления оккупационной администрации в Крыму на людей, которые придерживаются проукраинских взглядов. Об этом также сообщают и правозащитники, и медиа", — сказал Лубинец.

Лубинец обратился в СБУ относительно Фарион

По его словам, это не остановило Ирину Фарион в условиях военного положения разгласить персональные данные парня, что может иметь и уже имеет последствия.

"Это не только вмешательство в частную жизнь человека, но и вызванная угроза личной безопасности и жизни студента. Впрочем, она, с одной стороны совершала уголовное преступление, с другой стороны, подыграла оккупантам. Результат очевиден", — подчеркнул Лубинец.

Он обратился в СБУ, чтобы действия Фарион проанализировали должным образом и дали юридическую оценку.

Отметим, что после поступка языковеда появилась информация, что парнем "занимается" оккупационный "Центр борьбы с экстремизмом" российского министра внутренних дел.

Ранее и представитель президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что собирается предпринять действия, чтобы привлечь к ответственности языковеда.

Напомним, что 4 ноября Ирина Фарион в интервью журналистке Янине Соколовой высказалась относительно бойцов бригады НГУ "Азов" и 3 штурмовой бригады, которые до сих пор не перешли на украинский язык. Она заявила, что не может назвать их украинцами и предложила "азовцам" называть себя "русскими".