"Звідки ці люди": Фаріон відреагувала на затримання у Криму студента, який її підтримав

Філолог Ірина Фаріон заявила, що проти неї поширюють "чергову провокацію". За її словами, "замовники" самі себе видали, надсилаючи їй на пошту різного роду повідомлення.

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Мовознавиця і колишня народна депутатка України Ірина Фаріон прокоментувала повідомлення російських медіа про те, що в Криму було затримано студента, особистими даними якого вона поділилася. Своєю думкою з цього приводу філологиня поділилася в Telegram-каналі.

За словами Ірини Фаріон, заяви про затримання через неї кримського студента є "черговою провокацією". Екснардепка закликала свою аудиторію не вестися на ворожу тактику.

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"Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Але я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Боріться — поборете", — написала Фаріон.

Філологиня також заявила, що "замовники політичної кампанії" самі себе видають, надсилаючи їй на пошту різного роду повідомлення. Деякі з них Фаріон опублікувала у своєму Telegram-каналі.

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"Ось, шановні панове, таке прекрасне обличчя має дика московська феесбешна провокація. Самі організували. Самі себе викрили", — прокоментувала ці повідомлення Фаріон.

Затримання студента в Криму: що відомо

Нагадаємо, 8 листопада Ірина Фаріон оприлюднила скріншот електронного листа від жителя окупованої Керчі, в якому він підтримує її позицію щодо української мови. Юнак зазначає, що не знає, як у момент деокупації його рідного міста він зможе відрізнити українських військових від російських, якщо ті спілкуватимуться російською мовою.

При цьому Фаріон відмовилася приховати особисті дані хлопця. На зауваження в коментарях філологиня порадила "не давати порад, коли не просять".

Пост Ірини Фаріон Фото: Скриншот Ірина Фаріон відмовилася приховати ім'я кримчанина Фото: Скриншот

Пізніше, 13 листопада, російський Telegram-канал "Кримський СМЕРШ" заявив, що згаданого студента нібито затримали, і тепер ним, його викладачами та оточенням займається Центр з протидії екстремізму МВС РФ.

Представник президента в Криму Таміла Ташева заявила, що збирається вжити заходів, щоб притягнути до відповідальності мовознавицю Ірину Фаріон, яка публічно опублікувала лист хлопця з окупованого півострова на її підтримку.

Своєю чергою уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України щодо мовознавиці Ірини Фаріон через оприлюднення нею персональних даних кримського студента.