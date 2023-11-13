"Звідки ці люди": Фаріон відреагувала на затримання у Криму студента, який її підтримав
Філолог Ірина Фаріон заявила, що проти неї поширюють "чергову провокацію". За її словами, "замовники" самі себе видали, надсилаючи їй на пошту різного роду повідомлення.
Мовознавиця і колишня народна депутатка України Ірина Фаріон прокоментувала повідомлення російських медіа про те, що в Криму було затримано студента, особистими даними якого вона поділилася. Своєю думкою з цього приводу філологиня поділилася в Telegram-каналі.
За словами Ірини Фаріон, заяви про затримання через неї кримського студента є "черговою провокацією". Екснардепка закликала свою аудиторію не вестися на ворожу тактику.Важливо
"Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Але я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Боріться — поборете", — написала Фаріон.
Філологиня також заявила, що "замовники політичної кампанії" самі себе видають, надсилаючи їй на пошту різного роду повідомлення. Деякі з них Фаріон опублікувала у своєму Telegram-каналі.
"Ось, шановні панове, таке прекрасне обличчя має дика московська феесбешна провокація. Самі організували. Самі себе викрили", — прокоментувала ці повідомлення Фаріон.
Затримання студента в Криму: що відомо
Нагадаємо, 8 листопада Ірина Фаріон оприлюднила скріншот електронного листа від жителя окупованої Керчі, в якому він підтримує її позицію щодо української мови. Юнак зазначає, що не знає, як у момент деокупації його рідного міста він зможе відрізнити українських військових від російських, якщо ті спілкуватимуться російською мовою.
При цьому Фаріон відмовилася приховати особисті дані хлопця. На зауваження в коментарях філологиня порадила "не давати порад, коли не просять".
Пізніше, 13 листопада, російський Telegram-канал "Кримський СМЕРШ" заявив, що згаданого студента нібито затримали, і тепер ним, його викладачами та оточенням займається Центр з протидії екстремізму МВС РФ.
Представник президента в Криму Таміла Ташева заявила, що збирається вжити заходів, щоб притягнути до відповідальності мовознавицю Ірину Фаріон, яка публічно опублікувала лист хлопця з окупованого півострова на її підтримку.
Своєю чергою уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України щодо мовознавиці Ірини Фаріон через оприлюднення нею персональних даних кримського студента.