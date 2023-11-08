Мовні скандали в Україні: експерт відповів, кому насправді сприяють такі суперечки (відео)

Ірина Фаріон своїми закидами на адресу бійців "Азову" лише сприяє російські пропаганді. Експерт Валентин Гладких вважає подібні скандали деструктивними. В інтерв'ю він розібрав подібні випадки і пояснив, хто насправді отримує користь від суперечок на тлі мовного питання в Україні.

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Військові Збройних Сил України, які спілкуються російською, опинилися під негативними висловлюваннями. Експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких прокоментував неданій закид доцентки і мовознавиці Ірини Фаріон на адресу "азовців" та відповів, чи може така ситуація загострити мовне питання в Україні. Про це йшлося під час інтерв'ю аналітика в ефірі Фокусу.

Як зазначив Гладких, роздмухування мовних скандалів не на користь суспільству і не вчить тих, хто опиняється у центрі подій. Зокрема, Гладких згадав випадок із таксистом в Києві, який відмовився везти пасажирок через мовне питання.

Експерт аналітичного центру "Об"єднана Україна" Валентин Гладких

"Чого ми досягли? Він став говорити українською? В нього змінилося ставлення до української мови? З'явилося бажання вивчити українську мову? Змінилося на краще ставлення до її носіїв?.. Наша мета полягає у спонуканні людей до опанування української, а не в тому, щоб викликати обурення, образу і супротив", — вважає Гладких.

Мовний скандал з Іриною Фаріон: кому на користь резонанс?

За словами аналітика, мовознавиця Ірина Фаріон зробила відверто деструктивну і несвоєчасну заяву.

"Я не кажу, які будуть наслідки і як це використає російська пропаганда. (…) Подібні заяви і така тональність, ба більше, на адресу людей, які зі зброєю в руках захищають наше право, зокрема, говорити українською мовою, неприпустимі", — вважає Гладких.

Він підтвердив, що мовне питання впливає на протистояння з РФ і сприяє роботі російської пропаганди, що підхоплює такі історії.

"Якщо наших бійців там не буде зі зброєю, не думаю, що пані Фаріон матиме можливість говорити українською. Тому потрібно правильно розставляти пріоритети", — додав аналітик.

Закид Фаріон на адресу "азовців": хроніка подій і наслідки

Днями мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що не може назвати українцями воїнів, які спілкуються не державною мовою, оскільки вони, за її словами, "ганьблять Збройні сили України". Вона опублікувала відповідний допис.

Допис Ірини Фаріон у Telegram-каналі

Реакція екскомандира "Азову" Максима Жоріна була короткою та влучною. Він відповів на образи російськомовних бійців, не добираючи слів.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував слова мовознавиці та звернувся до СБУ, Нацполіції та Нацради з вимогою провести перевірку. А нардеп Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, назвав слова доцентки блюзнірством, яким вона "поставила знак рівності між окупантами й тими, хто жертвує своїм життям, захищаючи Україну".

Фокус розбирався, як закон захищає честь і гідність військовослужбовців. Честь і гідність військовослужбовців захищає стаття 435.1 Кримінального кодексу України.