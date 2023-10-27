Скандал із таксистом у Києві: хто має рацію за законом і чи варто звільняти водіїв за російську мову

Черговий мовний скандал призвів до звільнення людини та гарячих суперечок у соціальних мережах. Київський таксист, який відмовився розмовляти з пасажирами українською мовою, отримав штраф від мовного омбудсмена, але в мережі знайшлися і прихильники, і противники такого рішення. Юристи розповіли Фокусу, що каже закон у такій ситуації.

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Мовний скандал у Києві між пасажирками і таксистом 26 жовтня призвів до блокування профілю водія в додатку Bolt. Суть конфлікту така: жінка попросила водія відповідати їй державною мовою, чоловік назвав її хворою і висадив з машини.

Швидше за інших на ситуацію відреагував мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він звернувся до правоохоронців і до компанії таксі, щоб встановити особу чоловіка, та пригрозив "юридичними кроками" за порушення мовного закону. Отже, за словами омбудсмена, таксисту загрожує штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн.

Компанія Bolt заявила про застосування до акаунта водія "всіх необхідних заходів" — назавжди відсторонили від користування сервісом. Обслуговування клієнтів має відбуватися державною мовою, наголосила компанія.

Арестович запропонував гроші

Користувачі Instagram залишили невтішні коментарі під останніми публікаціями української філії компанії Bolt. Частина користувачів виступила за повернення акаунта таксисту. Люди погрожували поскаржитися до головного офісу і перестати користуватися її послугами.

Дехто натякав на незаконність поширення особистих даних водія без його згоди, радив вибачитися і компенсувати матеріальну шкоду.

За водія заступився ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович. Він попросив контакти, щоб виплатити компенсацію на час пошуку нової роботи.

"Шукаю контакти таксиста Bolt, якого звільнили за фактом нападу мовного Талібану", — написав Арестович.

За даними джерел радіостанції BBC Україна в поліції, інцидент стався на вулиці Сагайдачного на Подолі. Водія, жителя Києва 1984 року народження, доправили у відділення і склали адмінпротокол за статтею 173 КУпАП. Чоловік визнав, що грубо спілкувався з пасажирками і мав розмовляти з ними українською мовою, додали поліцейські.

Варто пояснити, що ця стаття передбачає покарання за дрібне хуліганство, нецензурну лайку в громадських місцях, чіпляння до громадян та інші дії, що порушують громадський порядок і спокій. Про спілкування російською мовою в ній немає жодного слова.

Послуги державною мовою: що говорить законодавство України?

Водій уклав договір оферти з компанією на надання послуги у сфері перевезень. Згідно зі статтею 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.

"Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, інші господарюючі суб'єкти, що обслуговують споживачів, здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), зокрема через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами", — ідеться в тексті документа.

Таксист надає послугу, тож має говорити з пасажирами українською мовою, розповіла Фокусу юристка "RIYAKO&PARTNERS" Наталія Василюк.

"Якщо пасажир звертається українською мовою до водія, йому треба відповісти відповідно. У разі звернення пасажира російською мовою можна перейти на неї, це не заборонено. У кафе і ресторанах аналогічно — офіціанти звертаються українською, але якщо люди відповідають російською, він може перейти на неї", — пояснила юристка.

Договір публічної оферти зобов'язує дотримуватися умов компанії, тому коли людина натискає галочку, вона фактично ставить підпис, додала Василюк.

Суб'єкти господарювання можуть передавати правоохоронцям персональні дані особи, підозрюваної в адміністративному або кримінальному правопорушенні, підсумувала вона.

Нагадаємо, жінці з Дніпропетровської області висунули підозру через дискредитацію українських військових і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Власниця інтернет-магазину з продажу парфумерії поширювала дезінформацію про діяльність ЗСУ.

А у вересні охоронець магазину мережі Metro в Харкові позбувся роботи через мовний скандал. Чоловік запропонував "зняти каструлю з голови" у відповідь на прохання жінки спілкуватися українською мовою.