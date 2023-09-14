"Каструлю зніми з голови": харківський супермаркет звільнив охоронця через мовний скандал

Після оприлюднення відео, на якому охоронець образив журналістку через українську мову, їй довелось пережити шквал повідомлень та дзвінків. Жінка стверджує, що телефонували "ті, кого не можна називати".

Related video

Журналістка "Радіо Свобода" Марія Уманська зробила зауваження охоронцю одного з магазинів мережі Metro у Харкові. Жінка вимагала, щоб з нею спілкувались українською мовою. Натомість співрозмовник відмовився переходити на державну та почав її обзивати. Керівництво мережі відреагувало на мовний скандал, — про це ідеться у дописі журналістки у Facebook.

Керівництво компанії вибачилось за інцидент і заявило, що охоронця вже звільнено. Крім того, провели навчальні заходи з працівниками — пояснили, як слід спілкуватись з клієнтами. Подібна поведінка є "абсолютно неприйнятною", ідеться у повідомленні, яке отримала журналістка.

Мовний скандал в Харкові: деталі

Зазначимо, 13 вересня Марія Уманська розповіла про ситуацію в одному з харківських магазинів. За її словами, вона мала певну розмову з охоронцями супермаркету, під час якої їй запропонували "зняти каструлю з голови". Пропозиція пролунала після того, як жінка закликала перейти на українську мову.

Уманська розповіла, що їй довелось пережити після оприлюднення мовної проблеми. Зокрема, її засипали повідомленнями з погрозами. Також були дзвінки з невідомих номерів. Натякнула, що з нею намагались сконтактувати деякі таємничі особи — "тих, кого не можна називати".

Також до Марії зателефонував директор магазину в Харкові, де їй запропонували "зняти каструлю з голови". Охоронна фірма, у якій працював чоловік, запевнила, що його звільнено з особливою позначкою — своєрідною "чорною міткою". Ця мітка означає, що тепер йому дуже проблематично буде знайти нову роботу.

Уманська зазначила, що планує продовжити історію: все ж напише заяву до поліції за ст. 161 Кримінального кодексу. Зазначимо, ст. 161 — про порушення прав громадян за їх національною та іншою приналежністю. Можливе покарання — або штраф 2400-8500 грн, або обмеження волі на термін до 5 років, або ув'язнення на термін до 3 років.

Нагадуємо, наприкінці серпня мовний скандал стався у Дніпрі. Зокрема, у мережі опублікували відео, на якому власниця магазину заявила, що працює виключно з російськомовними. Тим часом у червні схожа ситуація сталась у Харкові: таксист відмовився говорити українською і заявив, що "України не існує".