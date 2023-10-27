Скандал с таксистом в Киеве: кто прав по закону и стоит ли увольнять водителей за русский язык

Очередной языковой скандал привел к увольнению человека и горячим спорам в социальных сетях. Киевский таксист, отказавшийся разговаривать с пассажирами на украинском языке, получил штраф от языкового омбудсмена, но в сети нашлись и сторонники и противники такого решения. Юристы рассказали Фокусу, что говорит закон в такой ситуации.

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Языковой скандал в Киеве между пассажирками и таксистом 26 октября привел к блокировке профиля водителя в приложении Bolt. Суть конфликта такова: женщина попросила водителя отвечать ей на государственном языке, мужчина назвал ее больной и высадил из машины.

Быстрее других на ситуацию отреагировал языковой омбудсмен Тарас Креминь. Он обратился к правоохранителям и в компанию такси, чтобы установить личность мужчины, и пригрозил "юридическими шагами" за нарушение языкового закона. Таким образом, по словам омбудсмена, таксисту грозит штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

Компания Bolt заявила о применении к аккаунту водителя "всех необходимых мер" — навсегда отстранили от пользования сервисом. Обслуживание клиентов должно происходить на государственном языке, подчеркнула компания.

Арестович предложил деньги

Пользователи Instagram оставили нелестные комментарии под последними публикациями украинского филиала компании Bolt. Часть пользователей выступили за возврат аккаунта таксисту. Люди грозили пожаловаться в главный офис и перестать пользоваться ее услугами.

Некоторые намекали на незаконность распространения личных данных водителя без его согласия, советовали извиниться и компенсировать материальный ущерб.

За водителя вступился экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он попросил контакты, чтобы выплатить компенсацию на время поиска новой работы.

"Ищу контакты таксиста Bolt, которого уволили по факту нападения мовного Талибана", — написал Арестович.

По данным источников радиостанции BBC Украина в полиции, инцидент произошел на улице Сагайдачного на Подоле. Водителя, жителя Киева 1984 года рождения, доставили в отделение и составили админпротокол по статье 173 КУоАП. Мужчина признал, что грубо общался с пассажирками и должен был разговаривать с ними на украинском языке, добавили полицейские.

Стоит пояснить, что данная статья предусматривает наказание за мелкое хулиганство, нецензурную брань в общественных местах, приставание к гражданам и другие действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие. Про общение на русском языке в ней нет ни слова.

Услуги на госязыке: что говорит законодательство Украины?

Водитель заключил договор оферты с компанией на предоставление услуги в сфере перевозок. Согласно статье 30 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.

"Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, физические лица-предприниматели, другие хозяйствующие субъекты, обслуживающие потребителей, осуществляют обслуживание и предоставляют информацию о товарах (услугах), в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги, на государственном языке. Информация на государственном языке может дублироваться на других языках", — говорится в тексте документа.

Таксист предоставляет услугу, поэтому должен говорить с пассажирами на украинском языке, рассказала Фокусу юрист "RIYAKO & PARTNERS" Наталья Василюк.

"Если пассажир обращается на украинском языке к водителю, ему надо ответить соответствующе. В случае обращения пассажира на русском языке можно перейти на него, это не запрещено. В кафе и ресторанах аналогично — официанты обращаются на украинском, но если люди отвечают на русском, он может перейти на него", — пояснила юрист.

Договор публичной оферты обязывает соблюдать условия компании, поэтому когда человек нажимает галочку, он фактически ставит подпись, добавила Василюк.

Субъекты хозяйствования могут передавать правоохранителям персональные данные лица, подозреваемого в административном или уголовном правонарушении, заключила она.

Напомним, женщине из Днепропетровской области предъявили подозрение из-за дискредитации украинских военных и разжигания межнациональной розни. Владелица интернет-магазина по продаже парфюмерии распространяла дезинформацию о деятельности ВСУ.

А в сентябре охранник магазина сети Metro в Харькове лишился работы из-за языкового скандала. Мужчина предложил "снять кастрюлю с головы" в ответ на просьбу женщины общаться на украинском языке.