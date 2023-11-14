Скандал с Фарион: во "Львовской политехнике" не видят оснований для ее увольнения, — СМИ (видео)

В ректорате отметили, что "все должны быть равны перед законом". Студенты уже готовятся выходить на новый протест.

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Скандально известная языковед Ирина Фарион остается на должности преподавательницы кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника" по крайней мере до 23 ноября. Об этом со ссылкой на решение комиссии, созванной ректором вуза, сообщили 14 ноября в "РБК-Украина".

Представитель студентов, которые вышли на протест и требуют увольнения преподавательницы, передал позицию руководства университета. Во "Львовской политехнике" заявили, что сейчас "нет правовых и законных оснований" для устранения Фарион с должности.

"23 числа будет собрана комиссия и будет вынесено решение. Надо посоветоваться с юристами, потому что все должны быть равны перед законом", — сказали журналистам в ректорате.

Увольнение Фарион из-за скандала: студенты готовят новый протест

Студенты, возмущенные ситуацией, уже заявили о своем намерении повторить протест. Такой план они подготовили на случай, если языковеда не отстранят от должности в университете.

"Если 23 ноября, после повторного заседания, не уволят Фарион, то 24 ноября мы проведем повторный митинг. До последнего", — заявили студенты.

Скандал с Фарион: что уже известно

Украинская языковед Ирина Фарион попала в скандал, призвав русскоязычных бойцов называть себя "русскими". После критики в ее сторону женщина опубликовала в соцсетях письмо от студента из Крыма, который поддержал ее позицию. Вскоре парня задержали российские оккупанты и провели с ним "интеллигентную беседу".

13 ноября в университете "Львовская политехника", где преподает Фарион, прокомментировали ситуацию. Пресс-служба вуза сообщила, что была сформирована рабочая группа для проработки этого вопроса.

Студенты "Львовской политехники" вышли на митинг с требованием уволить преподавательницу. К ним присоединились и люди, которые учатся в других львовских вузах. В то же время проректор Олег Давидчак заявил, что на языковеда якобы не было "негативных отзывов".