Передбачена відповідальність: омбудсмен звернувся до СБУ через слова Фаріон

Дмитро Лубінець нагадав, що у Силах оборони несуть служби люди з різних спільнот, а дискредитація та дискримінація будь-кого заборонена.

Related video

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, розкритикував відео, на якому транслюються звинувачення стосовно військовослужбовців Збройних Сил України, які спілкуються мовами національних меншин. У Telegram-каналі він повідомив подробиці.

Він зазначив, що у Збройних силах України служать та захищають Україну чоловіки і жінки, які представляють з різних груп суспільства. У повідомлені він наголосив, що різні форми дискримінації заборонені законодавством.

Важливо

Менше базікайте: боєць ЗСУ поставив на місце Фаріон, яка називала російськомовних українців тваринами

Лубінець звернувся до СБУ, Нацполіції та Нацради з вимогою перевірити такі відео та відреагувати. Він також закликав медіа відповідально ставитися до інформації, яку поширюють та публікують.

"Азов" і заява Фаріон

Мовознавиця та колишня народна депутатка парламенту України Ірина Фаріон заявила, що не може назвати українцями воїнів, які спілкуються російською. Відповідну заяву щодо бійців бригади Нацгвардії "Азов" і 3 штурмової бригади вона зробила в її інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій 4 листопада.

Мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що такі воїни "ганьблять Збройні сили України". Суспільна діячка вважає, що "війна буде вічно". На її думку, очільник Кремля Володимир Путін тільки підтримуватиме російську мову в Україні, оскільки це на користь окупантів.

6 листопада екскомандир "Азову" Максим Жорін відповів на закид Фаріон. З його слів, ніхто не має права ображати жодний підрозділ ЗСУ.

Нагадаємо, у травні Фаріон назвала "біосміттям" громадян, які не знають української. Колишня депутатка вважає, що всі українці, які не спілкуються державною мовою, — зрадники, для яких немає виправдань.