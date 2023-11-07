Предусмотрена ответственность: омбудсмен обратился в СБУ из-за слов Фарион

Дмитрий Лубинец напомнил, что в Силах обороны несут службы люди из разных сообществ, а дискредитация и дискриминация кого-либо запрещена.

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Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, раскритиковал видео с трансляцией обвинения в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые общаются на языках национальных меньшинств. В Telegram-канале он сообщил подробности.

Он отметил, что в Вооруженных силах Украины служат и защищают Украину мужчины и женщины, которые представляют из разных групп общества. В сообщении он отметил, что различные формы дискриминации запрещены законодательством.

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Лубинец обратился к СБУ, Нацполиции и Нацраде с требованием проверить такие видео и отреагировать. Он также призвал медиа ответственно относиться к информации, которую распространяют и публикуют.

"Азов" и заявление Фарион

Бывший народный депутат парламента Украины Ирина Фарион заявила, что не может назвать украинцами воинов, которые общаются на русском. Соответствующее заявление относительно бойцов бригады Нацгвардии "Азов" и 3 штурмовой бригады она сделала в ее интервью журналистке Янине Соколовой 4 ноября.

Языковед Ирина Фарион заявила, что такие воины "позорят Вооруженные силы Украины". Общественный деятель считает, что "война будет вечно". По ее мнению, глава Кремля Владимир Путин будет только поддерживать русский язык в Украине, поскольку это в пользу оккупантов.

6 ноября экс-командир "Азова" Максим Жорин ответил на упрек Фарион. По его словам, никто не имеет права оскорблять ни одно подразделение ВСУ.

Напомним, в мае Фарион назвала "биомусором" граждан, которые не знают украинского. Бывшая депутат считает, что все украинцы, которые не общаются на государственном языке, — предатели, для которых нет оправданий.