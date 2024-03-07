Маргінали і московські раби: Фаріон висловилася про суперечку Єфросиніної та Соловій (відео)

За словами мовознавиці Ірини Фаріон, під час повномасштабної війни з РФ українці не можуть бути не категоричними до російської мови, щоб не стати капітулянтами і московськими рабами.

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Лінгвіст, колишній депутат і вчитель Ірина Фаріон висловила свою думку щодо обговорюваного інтерв'ю Маші Єфросиніної з Христиною Соловій. Про це вона розповіла в інтерв'ю програмі "Говорить Великий ЛЬВІВ".

Так, під час інтерв'ю Соловій у контексті питання про використання російської мови заявила, що українці виявляють надмірну толерантність щодо деяких представників українського шоу-бізнесу, які, за словами Соловій, "розмивають кордони і будують культурні мости між Росією". У відповідь на це Єфросиніна пояснила Соловій, що така категоричність може призвести до посилення внутрішньої ворожості в країні.

Фаріон висловила свою підтримку позиції Соловій, зазначивши, що під час обговорення з Єфросиніною артистці слід було "максимально наполегливо відстоювати свою точку зору".

"Єфросиніна завжди була для мене чужою, дикою культурою. І в цій перепалці з Соловою вона дуже яскраво це продемонструвала. Я б назвала це істерикою імперської маргіналки", — сказала мовознавиця.

Також Фаріон зазначила, що всі, хто і сьогодні розмовляє московською мовою, — маргінали.

До того ж, вона підкреслила, що оскільки Єфросиніна досі називає себе Машею, то це означає, що вона досі "сповідує цей маргінальний шлях".

"Важливо звернути увагу на посили, які Марійка запропонувала, які свідчать про глибоку кризу ментальності таких людей, які служили московському світу. Тут пані Соловій дуже правильно сказала, що кров є на їхніх руках і вони мостили російською мовою шлях для московських танків. А що каже Єфросиніна: що аудиторія просила російського. Але аудиторія завжди просила Івасюка, Петрененка, Ігоря Білозора, Андрія Середу, Бобула", — додала Фаріон.

За її словами, українська аудиторія ніколи не просила нічого російського.

"Імперські маргінали завжди були московськими рабами. Що таке: "артист" відповідає запиту? Ні, артист має вести суспільство високими ідеями. Щойно українець починає називати речі своїми іменами, як із цієї російськомовної аудиторії починають вилазити роги й копита", — також сказала мовознавиця.

Вона додатково наголосила, що під час повномасштабної війни українці не можуть бути не категоричними, бо тоді ми станемо капітулянтами.

"Треба було максимально наступати. Не потрібно боятися конфлікту між російськомовними та україномовними. Саме від удару цих сил народжується нова якість українського суспільства, коли українці перестануть розуміти і сприймати поняття "російськомовне населення". Маємо бути максимально не толерантними до зла, до ворога і до мови ворога. Єфросиніна ментально не змінилася", — заявила Фаріон.

Що відомо про інтерв'ю Христини Соловій Маші Єфросиніній

Співачка Христина Соловій дала інтерв'ю Маші Єфросиніній в її авторській програмі "Іспит". Артистка розповіла подробиці свого особистого життя. Також між ними сталася перепалка, яка вибухнула щодо російської мови та російської культури.

Зокрема Христина розкритикувала тих діячів українського шоу-бізнесу, які раніше більше орієнтувалися на російську аудиторію.

"По-моєму, ми занадто толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився. Навіть із тобою", — сказала співачка, чим викликала щире здивування у співрозмовниці.

Також Соловій після зізнання, що майже рік була у стосунках із письменником і співаком Сергієм Жаданом, який старший за неї на 18 років, розповіла подробиці про нового обранця.

Жадан відреагував на коментарі про розрив із Соловій. Крім цього, Фокус писав, що Христина Соловій розповіла, чому розірвала стосунки з Вакарчуком.