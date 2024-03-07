Маргиналы и московские рабы: Фарион высказалалсь про спор Ефросининой и Соловий (видео)

По словам языковеда Ирины Фарион, во время полномасштабной войны с РФ украинцы не могут быть не категоричны к русскому языку, чтобы не стать капитулянтами и московскими рабами.

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Лингвист, бывший депутат и учитель Ирина Фарион высказала свое мнение относительно обсуждаемого интервью Маши Ефросининой с Христиной Соловий. Об этом она рассказала в интервью программе "Говорить Великий ЛЬВІВ".

Так, во время интервью Соловий в контексте вопроса об использовании русского языка заявила, что украинцы проявляют чрезмерную толерантность по отношению к некоторым представителям украинского шоу-бизнеса, которые, по словам Соловий, "размывают границы и строят культурные мосты между Россией". В ответ на это Ефросинина объяснила Соловий, что такая категоричность может привести к усилению внутренней враждебности в стране.

Фарион выразила свою поддержку позиции Соловий, отметив, что во время обсуждения с Ефросининой артистке следовало "максимально настойчиво отстаивать свою точку зрения".

"Ефросинина всегда была для меня чужой, дикой культуры. И в этой перепалке с Соловой она очень ярко это продемонстрировала. Я бы назвала это истерикой имперской маргиналки", — сказала языковед.

Также Фарион отметила, что все, кто и сегодня говорит на московском языке, — маргиналы.

К тому же, она подчеркнула, что поскольку Ефросинина до сих пор называет себя Машей, то это значит, что она до сих пор "исповедует этот маргинальный путь".

"Важно обратить внимание на посылы, которые Маша предложила, свидетельствующие о глубоком кризисе ментальности таких людей, которые служили московскому миру. Здесь госпожа Соловий очень правильно сказала, что кровь есть на их руках и они мостили русским языком путь для московских танков. А что говорит Ефросинина: что аудитория просила русского. Но аудитория всегда просила Ивасюка, Петрененко, Игоря Билозора, Андрея Середу, Бобула", — добавила Фарион.

По ее словам, украинская аудитория никогда не просила ничего российского.

"Имперские маргиналы всегда были московскими рабами. Что такое: "артист" отвечает запросу? Нет, артист должен вести общество высокими идеями. Как только украинец начинает называть вещи своими именами, как из этой русскоязычной аудитории начинают вылезать рога и копыта", — также сказала языковед.

Она дополнительно подчеркнула, что во время полномасштабной войны украинцы не могут быть не категоричны, потому что тогда мы станем капитулянтами.

"Надо было максимально наступать. Не нужно бояться конфликта между русскоязычными и украиноязычными. Именно от удара этих сил рождается новое качество украинского общества, когда украинцы перестанут понимать и воспринимать понятие "русскоязычное население". Должны быть максимально не толерантны ко злу, к врагу и к языку врага. Ефросинина ментально не изменилась", — заявила Фарион.

Что известно про интервью Христины Соловий Маше Ефросининой

Певица Христина Соловий дала интервью Маше Ефросининой в ее авторской программе "Экзамен". Артистка рассказала подробности своей личной жизни. Также между ними произошла перепалка, которая разразилась относительно русского языка и российской культуры.

В частности Кристина раскритиковала тех деятелей украинского шоу-бизнеса, которые раньше больше ориентировались на российскую аудиторию.

"По-моему, мы слишком толерантны со своими людьми, особенно с теми, кто когда-то ошибся. Даже с тобой", – сказала певица, чем вызвала искреннее удивление у собеседницы.

Также Соловий после признания, что почти год была в отношениях с писателем и певцом Сергеем Жаданом, который старше ее на 18 лет, рассказала подробности о новом избраннике.

Жадан отреагировал на комментарии о разрыве с Сол овий. Кроме этого, Фокус писал, что Кристина Соловий рассказала, почему разорвала отношения с Вакарчуком.