"Что происходит?": Жадан отреагировал на комментарии о разрыве с Соловий (фото)

Сергей Жадан оставил несколько комментариев в соцсети под постами о его отношениях с Христиной Соловий. Все они в той или иной степени выражали удивление сложившейся ситуацией.

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Украинский писатель и рок-музыкант Сергей Жадан неожиданно отреагировал на интервью Христины Соловий, в котором певица рассказала об их романе и расставании. Свои комментарии Жадан оставил под постами поклонников в социальной сети Х (ранее — Twitter).

Жадан выразил искрение недоумение ситуацией и удивился тому, почему интернет-пользователи начали оставлять ему комментарии со словами поддержки и сожаления.

Так, один из пользователей Х опубликовал в соцсети мэм, посвященный ситуации с Жаданом и Соловий. В нем речь шла о том, что лидер группы "Жадан и Собаки" расстался с женой, чтобы быть с младшей на 18 лет Христиной, однако последняя влюбилась в другого человека и бросила мужчину. Сначала мужчина просто отреагировал на этот пост тремя знаками вопроса, а позже не удержался и написал "Что это за х*йня?".

Также несколькими знаками вопроса Сергей Жадан отреагировал и на комментарий о том, что его отношения с Христиной были "Совсем ненормальными". А под комментарием одного пользователя соцсети, в котором говорилось "Понимаем вас, господин Сергей, и без слов. Держитесь" сам писатель ответил фразой "Что происходит?".

Отметим, что некоторые из пользователей предположили, что рок-музыкант прекрасно понимает, что вызвало такое пристальное внимание к его личной жизни, но продолжает играть с пользователями в некую игру. Поэтому Жадана засыпали уже ироничными комментариями в стиле "Не отчаивайтесь, у вас остались собаки" и "Зато будет вдохновение для стихов о несчастной любви".

Интернет-сообщество бурно отреагировало на заявление Христины Соловий о разрыве с Сергеем Жаданом Фото: Скриншот

Напомним, несколько ранее Христина Соловий рассказала, почему разорвала отношения с Вакарчуком. Певица отметила, что к завершению совместной творческой работы привели две причины. Одна из них — это окончание срока контракта, а вторая — потеря эмоциональной близости с исполнителем.

Кроме того в конце октября 2023 года мы писали о том, что Сергей Жадан прокомментировал скандальный клип с Христиной Соловий. Лидер группы "Жадан и Собаки" поблагодарил фанатов за внимание и причастность. Кроме этого, Сергей Жадан высказался относительно скандала с заявлением представителей храма, в котором проходили съемки.