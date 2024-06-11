Фарион восстановили в должности во Львовской политехнике и выплатят ей почти 125 тысяч (фото)

Филолог Ирина Фарион заявила, что победила в "борьбе за правду". Она отметила, что нужно найти и наказать "заказчиков".

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Скандально известная языковед Ирина Фарион возвращается во Львовскую политехнику, откуда была уволена на фоне публичной критики военнослужащих. Об этом она сообщила на странице в Facebook 10 июня.

Фарион опубликовала фото приказа ректора Юрия Бобала, в котором говорится о ее восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка. Кроме того, языковеду выплатят 123 927 гривен из спецфонда университета. Эта сумма является средним заработком Фарион за время вынужденного прогула.

"Уважаемые господа! Правда — это штука колючая и красивая, как роза. Борьба за Правду — это ядро жизни. И мы с вами это ядро толкали в течение полугода изо всех сил — и победили", — написала она.

Фарион поблагодарила всех, кто ее поддерживал, и даже недругов за то, что сделали ее сильнее.

"Дальше будет. Заказчиков следует выявить и наказать", — добавила языковед.

Приказ о восстановлении Фарион в должности во Львовской политехнике Фото: Facebook / Ирина Фарион

За что увольняли Ирину Фарион?

4 ноября 2023 года вышло интервью, в котором Фарион предложила "азовцам", которые не перешли на украинский язык, называть себя "русскими". Впоследствии языковед уточнила, что "московоротые быки" позорят ВСУ.

Во Львове вышли на протест студенты, которые требовали увольнения Фарион. Вскоре преподавательница получила приказ об увольнении с 16 ноября. Факт увольнения подтвердил и глава МОН Оксен Лисовой. Кроме того, СБУ возбудила дело против Фарион.

Филолог обратилась в суд, чтобы отменить приказ о своем увольнении за незаконность. 29 мая Львовский апелляционный суд принял постановление о восстановлении Фарион в должности.

Напомним, на передовой потерял жизнь командир добровольческого батальона "ОУН" Николай Коханивский. Отмечается, что защитник погиб "в окопе".