Апелляционный суд Львова восстановил Фарион в должности профессора политехники с возмещением 124 тыс. грн

Языковед уже высказалась о возможности возвращения на работу в университет, отметив, что ей нравится идти против сил, которые ее критикуют.

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Львовский апелляционный суд 29 мая принял постановление о восстановлении Ирины Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники. Об этом информирует "Суспільне".

К тому же в пользу ученой будет взыскан заработок за период вынужденного прогула — более 123 тысяч 927 гривен.

Как проходило судебное заседание

Во время сегодняшнего заседания состоялись судебные дебаты. Обращаясь в суд адвокат Ирины Фарион призвал полностью удовлетворить апелляционную жалобу, а также отменить решение суда первой инстанции. В то же время представитель "Львовской политехники" назвал законным решение Галицкого районного суда, призвав оставить без изменений.

"Учитывая то, что Ирина Фарион — научно-педагогический работник, она выполняет воспитательные функции. За высказывания о русском языке среди военнослужащих университетом было принято решение об увольнении. То, что отмечают в апелляционной жалобе — это исключительно их позиция и их видение развития события. Как даст оценку суд — от того будем отталкиваться", — заявил начальник юридического отдела "Львовской политехники" Андрей Мороз.

Отметим, что сама Фарион уже прокомментировала решение суда и рассказала, намерена ли возвращаться во "Львовскую политехнику". Она выразила удовлетворение от того, что право существует отдельно от политики.

"Это означает, что мы движемся в правильном направлении. Речь не идет обо мне, речь идет о том, чтобы работали законы, чтобы никто не позволял себе под давлением начальников эти законы менять. Я благодарю коллегию судей за обоснованное решение (...) Я думаю над возвращением во "Львовскую политехнику". Есть очень много сил, которые хотели бы, чтобы я не вернулась в политехнику, а мне очень нравится идти против сил, которым я не нравлюсь", — говорит Ирина Фарион.

Как известно, 16 ноября 2023 года после высказываний экс-нардепа и филолога Ирины Фарион, которая заявила, что не считает русскоязычных военнослужащих ВСУ украинцами, СБУ открыла уголовное производство по нескольким статьям Уголовного Кодекса Украины.

Днем ранее, 15 ноября 2023 года, Фарион сообщила, что ее уволили с должности профессора кафедры украинского языка. При этом в сети опубликовали соответствующее фото приказа.