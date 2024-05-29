Апеляційний суд Львова поновив Фаріон на посаді професорки політехніки з відшкодуванням 124 тис. грн

Мовознавиця вже висловилася про можливість повернення на роботу в університет, зазначивши, що їй подобається йти проти сил, які її критикують.

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Львівський апеляційний суд 29 травня ухвалив постанову про поновлення Ірини Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. Про це інформує "Суспільне".

До того ж на користь науковиці буде стягнено заробіток за період вимушеного прогулу — понад 123 тисячі 927 гривень.

Як відбувалося судове засідання

Під час сьогоднішнього засідання відбулися судові дебати. Звертаючись до суду, адвокат Ірини Фаріон закликав повністю задовольнити апеляційну скаргу, а також скасувати рішення суду першої інстанції. Водночас представник "Львівської політехніки" назвав законним рішення Галицького районного суду, закликавши залишити без змін.

"Враховуючи те, що Ірина Фаріон — науково-педагогічний працівник, вона виконує виховні функції. За висловлювання про російську мову серед військовослужбовців університетом було схвалено рішення про звільнення. Те, що зазначають в апеляційній скарзі — це виключно їхня позиція і їхнє бачення розвитку події. Як дасть оцінку суд — від того будемо відштовхуватися", — заявив начальник юридичного відділу "Львівської політехніки" Андрій Мороз.

Зазначимо, що сама Фаріон вже прокоментувала рішення суду та розповіла, чи має намір повертатися у "Львівську політехніку". Вона висловила задоволення від того, що право існує окремо від політики.

"Це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Не йдеться про мене, йдеться про те, щоби працювали закони, щоби ніхто не дозволяв собі під тиском зверхників ці закони змінювати. Я дякую колегії суддів за обґрунтоване рішення (…) Я думаю над поверненням у "Львівську політехніку". Є дуже багато сил, які хотіли би, щоби я не повернулася в політехніку, а мені дуже подобається йти проти сил, яким я не подобаюся", — каже Ірина Фаріон.

Як відомо, 16 листопада 2023 року після висловлювань екснардепки та філологині Ірини Фаріон, яка заявила, що не вважає російськомовних військовослужбовців ЗСУ українцями, СБУ відкрила кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального Кодексу України.

Днем раніше, 15 листопада 2023 року, Фаріон повідомила, що її звільнили з посади професора кафедри української мови. Водночас у мережі опублікували відповідне фото наказу.