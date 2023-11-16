За розпалювання ненависті покарають, погрози військовим — не доведуть до суду: що загрожує Ірині Фаріон

СБУ відкрила кримінальне провадження за чотирма статтями щодо Ірини Фаріон, після її висловлювань на адресу військовослужбовців. Чи зможуть слідчі довести справу до суду, Фокус запитав у юриста.

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Після скандальних висловлювань екснардепки та філологині Ірини Фаріон, яка заявила, що не вважає російськомовних військовослужбовців ЗСУ українцями, СБУ відкрила кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального Кодексу України. А саме:

ст. 161 — порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак. Загрожує штраф від 3400 до 8500 грн, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

ст. 435-1 — образа честі та гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю. Загрожує обмеження волі строком від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк;

ст. 163 — порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер. Загрожує штраф від 850 до 1700 грн, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі до трьох років;

ст.182 — порушення недоторканності приватного життя. Загрожує штраф від 8500 до 17 000 грн або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

СБУ призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Фаріон. Зокрема, за матеріалами слідства, в одному з інтерв'ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення як серед українських захисників, так і суспільства загалом.

Крім того, доцентка опублікувала в соцмережах скриншот повідомлення зі словами підтримки від проукраїнського студента, який проживає на території тимчасово окупованого Криму. У повідомленні були вказані персональні дані відправника, через що студента піддавали переслідуванню з боку російських спецслужб.

Сама Фаріон поки що ніяк не коментувала кримінальне провадження. У своєму Telegram-каналі вона продовжує публікувати повідомлення українців, які надсилають їй слова підтримки.

Порушення є

За словами юриста Євгена Зурнаджи, висловлювання Фаріон на адресу російськомовних військовослужбовців ЗСУ, яких вона не вважає українцями, підпадає під статтю 161 КК України. Вона передбачає кримінальну відповідальність за умисне і цілеспрямоване розпалювання ненависті, а також пряме або непряме обмеження прав за низкою ознак, зокрема — мовним питанням.

"Я слухав її виступ і можу сказати, що скерувати справу до суду за статтею 161 у цьому випадку можливо, оскільки у слідчого є відео [інтерв'ю, в якому Ірина Фаріон говорить про російськомовних військовослужбовців ЗСУ]. Притягнути до кримінальної відповідальності можна, оскільки вона ображала військових, які не говорять українською мовою. А ось стаття 435-1 — погроза військовослужбовцям, тут довести складніше, адже прямих погроз ми не чули", — каже Фокусу Зурнаджи.

Юрист зазначає, що за історію з поширенням особистої інформації проукраїнського студента, який проживає на території тимчасово окупованого Криму, Ірину Фаріон також можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

"Так, вона порушила статтю 163 КК України — порушення таємниці листування. Закон забороняє поширювати особисте листування і дані відправника: ім'я, прізвище. Що стосується останньої статті — тут важко сказати, що хочуть довести. Потрібно подивитися, що будуть інкримінувати", — зазначає Зурнажи.

Експерт додає, що за кожною статтею окремо проводять досудове розслідування. Після того як СБУ пред'явила підозру, процес може тривати до шести місяців. Лише на проведення експертизи знадобиться від одного до двох місяців.

"Далі стоятиме політичне питання — притягати до відповідальності чи ні. Вона публічна людина, і в процесі будуть вирішувати", — резюмує юрист.

Нагадаємо, після скандальних заяв Ірини Фаріон на адресу військовослужбовців ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін наголосив, що екснардепка не має права ображати жоден підрозділ ЗСУ, а правоохоронним органам час звернути увагу на діяльність доцентки.

Як відомо, за часів СРСР Фаріон теж займалася мовним питанням. За інформацією ЗМІ, вона "неодноразово проводила бесіди з іноземними громадянами з метою кращого вивчення ними російської мови".

Фокус також писав, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував дії української філологині Ірини Фаріон, яка опублікувала в мережі особисті дані студента з тимчасово окупованого Криму.