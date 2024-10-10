В Киеве можно купить автограф Фарион: стоит дороже, чем подпись Залужного и Кардашьян

В частной галерее в столице продают книгу с подписью языковеда. За этот лот хотят 1 тысячу американских долларов.

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В сети предлагают купить сертифицированный аутентичный автограф языковеда Ирины Фарион, которая была убита во Львове 19 июля, в книге ее авторства "Языковая норма: уничтожение, поиск, восстановление". Об этом сообщает издание "Коммерсант украинский".

Предложение купить книгу появилось на сайте krilov-art, который предлагает эксклюзивные предметы, связанные с известными личностями.

Вместе со своей подписью Ирина Фарион написала: "Силы! Веры! Продвижения! Соревнования! Полета! 2013 год".

Книга, как отмечается, оформлена в раму, что придает ей "элегантный вид и обеспечивает надежную защиту". Вместе с автографом его новый владелец также получит фото Ирины Фарион и ее знаменитую цитату: "Говорить на украинском — это значит господствовать".

Продавец также предлагает "сертификат подлинности" S-07202.

Сайт krilov-art описывает себя как специализированная площадка по продаже автографов и предметов, которые когда-то принадлежали известным актерам, спортсменам, музыкантам, а сейчас находятся в частной коллекции эмигранта Александра Крылова. Предметы, которые выставлены на продажу, позиционируются как возможность порадовать уникальным подарком человека, "который имеет все".

За автограф Ирины Фарион хотят получить 1 000 долларов США.

Это вдвое и даже впятеро дороже, чем подпись американской телезвезды Ким Кардашьян, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, киноактрисы Софи Лорен и даже больше, чем сразу двойной "росчерк" звезд Голливуда Николаса Кейджа и Джона Траволты.

Самым дорогим лотом, очевидно, является арт-объект "Икона XXI века", которая представляет собой футболку ФК Барселона, подписанную Лионелем Месси. Стоит футболка аргентинского футболиста 60 тысяч долларов.

Посмотреть на предметы можно в Киеве, в галерее "Меморабилия Арт".

Напомним, колумбиец Кристиан Саламанка, который работал в Майами уборщиком на стадионе, потерял работу после того, как взял автограф у своего кумира Лионеля Месси. Работникам стадиона, согласно должностным инструкциям, строго запрещено приставать к футболистам.

Также Фокус писал, что Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отказалась расписаться для ребенка во время своего визита на выставку цветов. Членам королевской семьи не разрешается давать автографы для предотвращения подделки их подписей.