У Києві можна купити автограф Фаріон: коштує дорожче, ніж підпис Залужного та Кардаш'ян

У приватній галереї в столиці продають книгу з підписом мовознавиці. За цей лот хочуть 1 тисячу американських доларів.

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У мережі пропонують купити сертифікований аутентичний автограф мовознавиці Ірини Фаріон, яку було вбито у Львові 19 липня, у книзі її авторства "Мовна норма: знищення, пошук, віднова". Про це повідомляє видання "Комерсант український".

Пропозиція купити книгу з’явилася на сайті krilov-art, який пропонує ексклюзивні предмети, пов'язані з відомими особистостями.

Разом зі своїм підписом Ірина Фаріон написала: "Сили! Віри! Поступу! Змагання! Польоту! 2013 рік".

Книга, як зазначається, оформлена в раму, що додає їй "елегантного вигляду та забезпечує надійний захист". Разом з автографом його новий власник також отримає фото Ірини Фаріон та її знамениту цитату: "Говорити українською — це означає панувати".

Продавець також пропонує "сертифікат автентичності" S-07202.

Сайт krilov-art описує себе як спеціалізований майданчик з продажу автографів та предметів, які колись належали відомим акторам, спортсменам, музикантам, а зараз знаходяться у приватній колекції емігранта Олександра Крилова. Предмети, які виставлені на продаж, позиціонуються як можливість порадувати унікальним подарунок людину, "яка має все".

За автограф Ірини Фаріон хочуть отримати 1 000 доларів США.

Це вдвічі та навіть уп'ятеро дорожче, ніж підпис американської телезірки Кім Кардаш'ян, колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного, кіноактриси Софі Лорен й навіть більше, ніж одразу подвійний "розчерк" зірок Голлівуду Ніколаса Кейджа та Джона Траволти.

Найдорожчим лотом, вочевидь, є арт-об'єкт "Ікона ХХІ століття", яка являє собою футболку футбольної команди ФК Барселона, що була підписана Ліонелем Мессі. Коштує футболка аргентинського футболіста 60 тисяч доларів.

Подивитися на предмети можна у Києві, у галереї "Меморабілія Арт".

Нагадаємо, колумбієць Крістіан Саламанка, який працював в Маямі прибиральником на стадіоні, втратив роботу після того, як взяв автограф у свого кумира Ліонеля Мессі. Працівникам стадіону, згідно з посадовими інструкціями, суворо заборонено чіплятися до футболістів.

Також Фокус писав, що Принцеса Уельська Кейт Міддлтон відмовилася розписатися для дитини під час свого візиту на виставку квітів. Членам королівської родини не дозволяється давати автографи для запобігання підробці їх підписів.