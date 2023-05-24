Кейт Миддлтон отказалась дать автограф ребенку: в чем причина

Кейт Миддлтон не стала бы нарушать протокол ради группы школьников, просящих у нее автограф.

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Принцесса Уэльская вежливо отказалась, когда молодые люди попросили ее подписаться во время неожиданного визита на выставку цветов в Челси на первом Детском пикнике. Об этом пишет People.

"Меня зовут Кэтрин. Мне не разрешено ставить свою подпись, это всего лишь одно из тех правил", — сказала она, когда любопытный ребенок спросил, почему она не ставит свой автограф.

Жена принца Уильяма не оставила детей разочарованными, а вместо этого создала для них несколько симпатичных рисунков.

"Я не могу написать свое имя, но я умею рисовать", — объяснила Миддлтон детям.

Затем она начала рисовать цветок для 7-летней девочки по имени Руби, дерево для другого ученика и пруд, окруженный растениями, для третьего ребенка.

Согласно Daily Express, членам королевской семьи не разрешается давать автографы поклонникам. Это делается для поддержания безопасности и предотвращения злоупотребления и подделки их подписей.

Принцу Уильяму и королю Чарльзу III, а также другим британским королевским особам не разрешается ставить свою подпись, хотя 74-летний монарх нарушил протокол в 2010 году, когда дал автограф жертве разрушительного наводнения, написав: "Чарльз 2010".

Миддлтон является приверженцем королевских правил, хотя в апреле она нарушила протокол, когда сделала маникюр с красным лаком на церковную службу в пасхальное воскресенье вместо общепринятого светло-розового оттенка или прозрачного.