"Угроза существует": генерал Кривонос не исключил увольнения главкома ВСУ Сырского (видео)

По его словам, нардепа Марьяну Безуглую, которая активно критикует главнокомандующего, могут использовать для проверки общественных настроений.

Генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины и бывший заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос заявил о возможной угрозе увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Своими соображениями он поделился в эфире телеканала "КИЕВ" в четверг, 14 ноября.

"Если Марьяна (Безуглая — ред.) начала об этом говорить, значит эта угроза существует. Именно госпожу Марьяну используют как лакмусовую бумажку для проверки настроений общества. Подача тех месседжей, которые затем формируют общество к принятию определенных решений руководством нашей страны. Именно Марьяна Безуглая является конкретным триггером, который определяет все проблемы, которые существуют", — пояснил он.

Кривонос также вспомнил слова депутата, которые она часто повторяет, что "в армии совок". Генерал ВСУ отметил, что Безуглая, которая "родилась за три года до окончания Советского Союза", ошибается. По его словам, нынешние проблемы в армии — это следствие 2000-х годов, украинской бумажной армии, которую Украина получила "благодаря бездействию предыдущих руководителей".

13 ноября народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что заместитель главы Офиса президента Украины Роман Машовец якобы лоббирует кандидатуру Александра Трепака на должность главнокомандующего ВСУ.

Напомним, в конце октября народный депутат Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сначала в переводе медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения, а затем сообщила о переводе авиатехников в пехоту, а также военных Воздушных сил.

Начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил слова Безуглой, что военных ВС переводят в пехоту, но обвинил ее в манипуляции что процент сбивания "шахедов" якобы уменьшился в связи с этим решением.