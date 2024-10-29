Эксперты раскритиковали "советскую" стратегию Сырского: что не так в управлении ВСУ

Стиль управления генерала Валерия Залужного заключался в децентрализации, но после его увольнения командование вернулось к "канонически-советскому" методу. Сейчас же "кардинальные реформы" в ВСУ, по словам эксперта Михаила Жирохова, грозят "коллапсом фронта".

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Пока Россия изменила стратегию, учитывая собственные сильные стороны, стратегия Украины ухудшилась, вернувшись к советским канонам. Об этом 29 октября заявил эксперт Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Наш противник, четко определил то, в чем он значительно сильнее нас в этой войне, и на основе этой оценки, наработал соответствующие изменения в своей стратегии, по сравнению с начальным ее этапом. В том числе непосредственно в сфере планирования, организации и ведения боевых действий", — сообщил он.

По словам аналитика, Россия сильнее в таких вопросах:

мобилизационный потенциал;

финансово-экономический и промышленно-оборонный потенциал, дающий возможность какое-то время содержать и обеспечивать полноценное функционирование войска;

"геополитический вес", который не ограничивается наличием ядерного оружия, но включает и успешную деятельность спецслужб.

"В совокупности, все это и привело к изменению подходов (стратегии) к ведению войны со стороны Кремля, что и нашло свое отражение и непосредственно, как говорится, на поле боя. То есть, на оперативном\тактическом уровнях", — подчеркнул он.

Машовец объяснил, что РФ не боится обменивать своих людей на территории и даже стремится к этому. В то же время военное руководство Украины наоборот решило вернуться к постулатам войны "от рубежа к рубежу". В соответствии с этой практикой было проведено неудачное контрнаступление в 2023 году.

Эксперт подчеркнул, что ВСУ превратились в мини Штурмовые отряды, с "жестким контролем и субординацией" в боевом управлении, а также "канонически-советским" методом организации и ведения боевых действий. Оборона Авдеевки, Угледара и Селидово отличилась приказом "стоять до последнего", несмотря на обход врага по флангам и перерезание тыловых коммуникаций.

"Ко всему этому, добавляются, скажем так... "не совсем удачные решения", относительно имеющейся структуры войска, причем, как в функциональной сфере, так и просто... в организационно-штатном отношении. Только одна история с Территориальной обороной, в этом отношении, чего стоит. И этот список можно продолжать", — отметил он.

По словам Машовца, единственная попытка выйти из этого тупика на оперативном уровне в последнее время — Курская операция. Она "немного улучшила ситуацию", но в стратегическом смысле ее не изменила. Аналитик заявил, что ВСУ нужны системные изменения в управлении, чтобы изменить стратегическую парадигму в пользу Украины.

На критику стиля управления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в комментарии NV ответил эксперт Михаил Жирохов. Он рассказал, что стиль руководства генерала непублично обсуждают "очень и очень давно".

Предшественник Сырского генерал Валерий Залужный придерживался другого стиля — децентрализации. Он поддерживал подчиненных в реализации их предложений.

"В то же время у Сырского совсем другой стиль руководства, и он как раз очень похож на советский, на тот стиль, который используют и российские генералы", — пояснил аналитик.

По его оценке, кроме качества управления ухудшилось и качество армии.

"Мы понимаем, что многие люди с военным опытом, с опытом АТО/ООС или погибли, или каким-то образом уже ушли из армии. Мы понимаем, что довоенные контрактники уже закончились", — уточнил Жирохов.

Однако он заверил, что увеличить подразделения до дивизий во время управления войсками, как предлагают некоторые эксперты, невозможно.

"Нужно понимать, что военная машина достаточно инертна. И во время войны, активных боевых действий начинать делать кардинальные шаги достаточно трудно, потому что тогда на какое-то время будет раздрай и шатание на фронте, мы можем потерять еще больше территорий", — пояснил аналитик.

По его словам, "кардинальные реформы" в ВСУ сейчас могут привести к "коллапсу фронта". В то же время изменения стратегической парадигмы, по мнению Жирохова, крайне необходимы. Прежде всего речь идет о системных изменениях в управлении.

Напомним, репортер WELT Кристоф Ваннер сообщил, что в октябре ВС РФ захватили больше территорий, чем за сентябрь и август. Он подчеркнул, что речь идет о "наибольшем приросте территории с марта 2022 года".

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что фронт на Донбассе "посыпался". По его словам, основной причиной является нехватка боеприпасов, оружия и людей.