"Чому Ірина, а не Ярина": Аlyona Аlyona і Jerry Heil посварилися з Фаріон

Українська реперка запропонувала мовознавцю з львівського вишу помірятися не інтелектуальними здібностями, а фізіологією — вона незворушно заявила, що її груди однозначно більші.

Професорка кафедри української мови Львівського політеху мовознавиця Ірина Фаріон спричинила суспільний резонанс своїми різкими коментарями на адресу переможниць Національного відбору на Євробачення-2024 Jerry Heil та Аlyona Аlyona. Фаріон назвала дівчат "ганьбою на весь світ" і висловила своє невдоволення їхніми сценічними псевдонімами. Артисток обурили слова Фаріон, і вони вирішили відповісти на критику.

Фаріон обурилася "ідентифікатором" українських артисток, і у притаманній їй манері натякнула на нібито московське або саратовське походження однієї з артисток. Причому на адресу Jerry Heil також прозвучали невтішні висловлювання.

"Що з ними? Вони гібриди? Вони звідки? Альона приїхала з Саратова? Вона з Тули приїхала? Вона з Петербурга, з Москви, якщо вона Альона? Та це ідентифікатор, власне ім'я — це ідентифікатор. А та звідки приїхала? Із Великої Британії? Зі США? Та це ганьба на весь світ!", — сказала вона.

У відповідь Jerry Heil зізналася, що висловлювання Фаріон її зачепили. За її словами, вона вирішила з'ясувати походження прізвища Фаріон, але виявилося, там "нема до чого причепитися".

"Мені нема до чого причепитися, але людина має право на свою думку", — сказала співачка.

А ось Аlyona Аlyona у відповідь Фаріон запропонувала мовознавцю помірятися не інтелектуальними чеснотами, а фізіологічними.

"Відповідати цькуванням на цькування — це сіяння негативу. Підійти й сказати, чому Ірина, а не Ярина? Чому я Олена, а не Олена? Це якесь таке, я не знаю. Можемо помірятися ц*цьками. У мене більше", — незворушно сказала реперка.

Нагадаємо, скандально відома мовознавиця Ірина Фаріон повернулася до Львівської політехніки, звідки була звільнена на тлі публічної критики військовослужбовців.