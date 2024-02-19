"Ганьба на весь світ": Фаріон розкритикувала артисток alyona alyona і Jerry Heil (відео)

Мовознавиці не сподобалися псевдоніми артисток, через які їх нібито не можна ідентифікувати українками. Ірина Фаріон також обурилася, що композиція "Teresa & Maria" виконується двома мовами.

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Відома лінгвістка Ірина Фаріон поділилася своєю думкою про представниць України на Євробаченні-2024 — артисток alyona alyona та Jerry Heil. Про це мовознавиця повідомила в одному з інтерв'ю.

Фаріон заявила, що не цікавиться цим конкурсом через те, що "попса не її стиль". Однак, вона висловила невдоволення вибором виконавиць, які представлять Україну на Євробаченні.

Філологиня висловила обурення з приводу творчих псевдонімів артисток, які вона не може ідентифікувати. Ірина не розглядає alyona alyona та Jerry Heil як справжніх представниць України та назвала їх "ганьбою".

"Що з ними? Вони звідки вони звідки? Альона приїхала із Саратова? З Петербурга, з Москви, якщо вона Альона? Власне ім'я — це ідентифікатор. А та звідки приїхала? Із Великої Британії? Зі США? Ганьба на весь світ!" — написала вона.

Фаріон також висловила невдоволення тим, що композиція "Teresa & Maria" артисток alyona alyona і Jerry Heil написана двома мовами — українською та англійською.

"Для того, щоб показати культуру України, вони співають то українською, то англійською. Що це за гібридизм? Ви хочете, щоб я прислухалася до протилежної думки, нехай вона собі існує. Але є і моя думка!" — обурилася жінка.

Нагадаємо, MELOVIN поставив під сумнів результати Нацвідбору на "Євробачення 2024". Він розповів, що лейбл ENKO нібито пропонував "Суспільному" взяти більшу частину витрат на конкурс на себе.

На цю заяву вже відреагували Alyona Alyona та Jerry Heil. Співачки запевнили, що не мають стільки грошей, щоб купити таку кількість голосів.