"Гонорарів не було": Мірошниченко прокоментував скандали на Нацвідборі на "Євробачення-2024"

Телеведучий прокоментував і скандал навколо "нечесної" перемоги Jerry Heil та Alyona Alyona. Він зізнався, що віддав свій голос саме за цей дует.

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Український телеведучий Тімур Мірошниченко відреагував на скандали навколо Нацвідбору на "Євробачення 2024". Про це відомо з ефіру "Ранок.LIVE".

Раніше співак та учасник Нацвідбору MELOVIN натякнув, що перемога Jerry Heil та Alyona Alyona могла бути проплаченою. Ведучий зізнався, що сам голосував за цей дует.

"Вже після того, як все відбулося і ми побачили фантастичні результати в "Дії", про що може взагалі йти мова? Я про це нічого не знаю. "Суспільне" оплачує поїздку на Євробачення, так. Якщо лейбл виконавиць захоче щось додати на сцені, звісно, вони це роблять за власний кошт", — підкреслив Мірошниченко.

Мільйони на "Євробачення" під час війни

Також телеведучий прокоментував виділення з держбюджету 11 мільйонів гривень на Нацвідбір. Він розповів, що отримав мізерний гонорар за свою роботу.

"Я не дуже компетентний говорити про фінансову складову, бо в мене гонорарів не було. Я постійний ведучий "Євробачення", і якщо хтось думає, що я за це отримую захмарні гроші, то це не так. У мене в контракті було прописано, здається, 185 гривень", — поділився Мірошниченко.

Ведучий додав, що розуміє обурення українців. З його слів, це "тонкий момент", адже для того, щоб російські серіали не набирали популярності серед громадян, культурі потрібна підтримка.

"Я розумію, що зараз в пріоритеті ЗСУ і Сили оборони в цілому, але все ж таки культура і представлення України на міжнародній арені обов'язкове", — наголосив Мірошниченко.

Нагадаємо, MELOVIN поставив під сумнів результати Нацвідбору на "Євробачення 2024". Він розповів, що лейбл ENKO нібито пропонував "Суспільному" взяти більшу частину витрат на конкурс на себе.

На цю заяву вже відреагували Alyona Alyona та Jerry Heil. Співачки запевнили, що не мають стільки грошей, щоб купити таку кількість голосів.