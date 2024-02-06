"Гонораров не было": Мирошниченко прокомментировал скандалы на Нацотборе на "Евровидение-2024"

Телеведущий прокомментировал и скандал вокруг "нечестной" победы Jerry Heil и Alyona Alyona. Он признался, что отдал свой голос именно за этот дуэт.

Related video

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко отреагировал на скандалы вокруг Нацотбора на "Евровидение 2024". Об этом известно из эфира "Ранок.LIVE".

Ранее певец и участник Нацотбора MELOVIN намекнул, что победа Jerry Heil и Alyona Alyona могла быть проплаченной. Ведущий признался, что сам голосовал за этот дуэт.

"Уже после того, как все произошло и мы увидели фантастические результаты в "Дії", о чем может вообще идти речь? Я об этом ничего не знаю. "Суспільне" оплачивает поездку на Евровидение, да. Если лейбл исполнительниц захочет что-то добавить на сцене, конечно, они это делают за свой счет", — подчеркнул Мирошниченко.

Миллионы на "Евровидение" во время войны

Также телеведущий прокомментировал выделение из госбюджета 11 миллионов гривен на Нацотбор. Он рассказал, что получил мизерный гонорар за свою работу.

"Я не очень компетентен говорить о финансовой составляющей, потому что у меня гонораров не было. Я постоянный ведущий "Евровидения", и если кто-то думает, что я за это получаю заоблачные деньги, то это не так. У меня в контракте было прописано, кажется, 185 гривен", — поделился Мирошниченко.

Ведущий добавил, что понимает возмущение украинцев. По его словам, это "тонкий момент", ведь для того, чтобы российские сериалы не набирали популярности среди граждан, культуре нужна поддержка.

"Я понимаю, что сейчас в приоритете ВСУ и Силы обороны в целом, но все же культура и представление Украины на международной арене обязательно", — подчеркнул Мирошниченко.

Напомним, MELOVIN поставил под сомнение результаты Нацотбора на "Евровидение 2024". Он рассказал, что лейбл ENKO якобы предлагал "Суспільне" взять большую часть расходов на конкурс на себя.

На это заявление уже отреагировали Alyona Alyona и Jerry Heil. Певицы заверили, что не имеют столько денег, чтобы купить такое количество голосов.