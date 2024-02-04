Alyona Alyona и Jerry Heil победили в Нацотборе на "Евровидение-2024" (видео)

За право участвовать в финальной части конкурса "Евровидение-2024" соревновались 11 финалистов. Накануне объявления результатов певица SKYLERR объявила, что снимает свою кандидатуру, но руководство "Суспільне мовлення" предупредило, что существующие правила не предусматривают подобные инициативы.

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Нацотбор на "Евровидение-2024", где выбрали представителя от Украины, транслировался в субботу, 3 февраля. Победителя из-за сбоя в работе приложения "Дія" объявили на следующий день. Украину на конкурсе "Евровидение-2024" в Швеции представит дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil. Об этом сообщили в прямом эфире во время трансляции Нацотбора на Youtube-канале Eurovision Ukraine official.

Место проведения финала организаторы держали в секрете в целях безопасности. Также на Нацотбор, который, как и ранее, проходил в формате концерта, не пригласили зрителей. В прошлом году, напомним, финал провели в укрытии. Тогда на "Евровидение-2023" в Ливерпуль отправился дуэт TVORCHI.

За победу в этом году соревновались 11 финалистов, а именно Yaktak, Ingret, Nazva, Anka, Drevo, alyona alyona и Jerry Heil, MELOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY и NAHABA.

Ведущими нацотбора стали певица Юлия Санина, юморист Василий Байдак и ведущий Тимур Мирошниченко. А вот судили финалистов певица Джамала, шоумен Андрей Данилко и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец.

Трансляция финала конкурса проходила на канале "Суспільне Культура", YouTube-канале "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспільного". Кроме того, посмотреть нацотбор можно было в "Дії".

Ведущие назвали победителя Нацотбора из укрытия Фото: Суспільне

В этом году выбрали 11 финалистов, которые представили максимально разные песни, удивили колоритностью и самобытностью.

Наибольшее количество баллов от жюри получила группа Ziferblat.

Фото: Скриншот

Наибольшее количество баллов от зрителей по результатам голосования в "Дії" получили дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil.

Фото: Скриншот

Во время голосования приложение "Дія" перестало работать корректно, о чем во время прямого эфира сообщили ведущие. Поэтому объявление результатов перенесли на воскресенье, 4 февраля.

Напомним, в этом году "Евровидение" пройдет в шведском городе Мальме, так как победу одержала шведская певица Лорин (Loreen) марокканско-берберского происхождения. Она выиграла с композицией Tattoo. Это ее вторая победа на песенном конкурсе: Лорин побеждала в 2012 году с песней "Эйфория", которая стала мировым хитом. Украину представлял тернопольский дуэт TVORCHI с треком Heart Of Steel.

Хотя в 2022 году победу одержала украинская группа Kalush Orchestra и в 2023 году конкурс должна была принимать Украина, но из-за войны с РФ организаторы решили провести его в Ливерпуле, так как представитель Великобритании, певец Сэм Райдер, занял второе место. Подобное в истории Евровидения случилось впервые.