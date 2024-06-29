"Почему Ирина, а не Ярина": АІуоnа АІуоnа и Jerry Heil поругались с Фарион

Украинская рэперша предложила языковеду из львовского вуза помериться не интеллектуальными способностями, а физиологией — она невозмутимо заявила, что ее грудь однозначно больше.

Профессор кафедры украинского языка Львовского политеха языковед Ирина Фарион вызвала общественный резонанс своими резкими комментариями в адрес победительниц Национального отбора на Евровидение-2024 Jerry Heil и Аlyona Аlyona. Фарион назвала девушек "позорищем на весь мир" и выразила свое недовольство их сценическими псевдонимами. Артисток возмутили слова Фарион, и они решили ответить на критику.

Фарион возмутилась "идентификатором" украинских артисток, и в свойственной ей манере намекнула на якобы московское или саратовское происхождение одной из артисток. Причем в адрес Jerry Heil также прозвучали нелестные выражения.

"Что с ними? Они гибриды? Они откуда? Алена приехала из Саратова? Она из Тулы приехала? Она из Петербурга, из Москвы, если она Алена? Да это идентификатор, собственное имя — это идентификатор. А та откуда приехала? Из Великобритании? Из США? Да это позорище на весь мир!", — сказала она.

В ответ Jerry Heil призналась, что высказывания Фарион ее задели. По ее словам, она решила выяснить происхождение фамилии Фарион, но оказалось, там "не к чему придраться".

"Мне не к чему придраться, но человек имеет право на свое мнение", — сказала певица.

А вот Аlyona Аlyona в ответ Фарион предложила языковеду помериться не интеллектуальными достоинствами, а физиологическими.

"Отвечать травлей на травлю — это сеяние негатива. Подойти и сказать, почему Ирина, а не Ярина? Почему я Алена, а не Елена? Это какое-то такое, я не знаю. Можем помериться с*ськами. У меня больше", — невозмутимо сказал рэперша.

Напомним, скандально известная языковед Ирина Фарион вернулась во Львовскую политехнику, откуда была уволена на фоне публичной критики военнослужащих.