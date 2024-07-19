Во Львове стреляли в Фарион: она в критическом состоянии, — СМИ (фото)

Журналистка Марта Олиярник заявила, что во Львове стреляли в языковеда Ирину Фарион. В СМИ передали, что она госпитализирована.

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В скандально известного языковеда Ирину Фарион стреляли. Об этом 19 июля сообщила журналистка и телеведущая Марта Олиярник со ссылкой на свои источники.

"Был ли выстрел смертельным точно неизвестно, ее забрала скорая", — отметила она.

По словам Олиярник, стрельба произошла на улице Масарика во Львове. Она рассказала, что стрелок попал в висок.

"Стрелка видели соседи, был в перчатках и оружие было без глушителя", — добавила журналистка.

В ZAXID.NET передали, что Фарион доставили в больницу в критическом состоянии. Источники СМИ передали, что языковед поступила в отделение неотложной медицинской помощи примерно в 20:00. Ее привезли с огнестрельным ранением, медики оценили состояние как крайне тяжелое.

"Пациентке оказывается неотложная помощь", — добавили журналисты.

В местном медиа "Львовыч" передали, что в течение двух недель соседи замечали "подозрительного парня в шляпе", который "сидел на скамейке и чего-то ждал". Также отмечается, что 20 июля Фарион планировала ехать с внуками на отдых в Болгарию.

Напомним, в 2023 году языковед Ирина Фарион попала в громкий скандал из-за того, что предложила "азовцам" называть себя "русскими". После ее заявления, что русскоязычные воины позорят ВСУ, во Львове вышли на протест студенты. Преподавательницу уволили с должности профессора кафедры украинского языка во Львовской политехнике, но в июне 2024 года по решению суда официально восстановили с выплатой неполученных зарплат.

Перед Евровидением-2024 Фарион критиковала представительниц от Украины Jerry Heil и АІуопа АІуопа из-за их псевдонимов. Языковед назвала певиц "гибридами" и заявила о "позоре на весь мир".