Дружина Віталія Козловського різко поставила на місце Ірину Фаріон

Юлія Бакуменко поставила на місце Ірину Фаріон, яка вирішила нагадати про себе заявивши, що співак повинен не мікрофон в руках тримати, а воювати на фронті.

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Дружина артиста Віталія Козловського, який служить на фронті, поставила на місце мовознавицю Ірину Фаріон, яка висміяла службу співака в армії. Свою реакцію на висловлювання Фаріон Юлія Бакуменко опублікувала у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, мова йде про висловлювання Ірини Фаріон в інтерв'ю для видання "Українські новини", в якому вона заявила, що такі артисти як Віталій Козловський та Святослав Вакарчук мають не співати в армії, а як усі військовослужбовці нести службу на фронті.

Юлія Бакуменко про Ірину Фаріон Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Відповідна заява мовознавиці викликала реакцію дружини Віталія Козловського, яка публічно поставила її на місце. Юлія Бакуменко написала, що дуже зручно з’являтися в інформаційному полі зробивши скандальну заяву про когось із публічних людей. За її словами, це єдиний спосіб Ірини Фаріон нагадати про себе.

"Щоб вам все життя так гарно співалося, як "співав" Віталій Козловський на службі з ваших слів", — побажала Юлія мовознавиці.

Юлія Бакуменко про Ірину Фаріон Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Також Юлія Бакуменко порадила Ірині Фаріон спочатку дізнатися всю ситуацію, а потім робити гучні закиди у бік артистів, які сьогодні воюють на фронті.

"Ви хоч раз посиділи в бліндажі під обстрілом, думаючи, куди наступний снаряд полетить, понюхали амброзії на Донеччині, потаскали боєкомплекти, чекали днями на дощ, щоб переміститися по позиціях, поки немає ворожих дронів над головою? Ні? То запитайте у Віталія, як воно, а потім п**діть", — публічно відповіла Юлія Ірина Фаріон.

Де зараз служить Віталій Козловський?

Віталія Козловського мобілізували в армію у червні 2023 року. Вже у липні артист склав присягу та відправився на навчання. Після вишколу, разом з іншими новопризваними чоловіками Козловський був на бойовому виїзді в Донецькій області, де побратими посвятили співака в артилеристи. Тоді Козловський повідомив, що служить у Національній гвардії, а в грудні він розповів, що тепер служить в ЗСУ. Через певний період часу Козловський розповів, що проходить службу в Національному президентському оркестрі Міністерства оборони України. За останньою інформацією артиста, зараз він перебуває на бойових позиціях виконуючи завдання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Козловський розсекретив свою зарплату військового.

Крім цього, Фокус писав, що Віталій Козловський висміяв чоловіків, які ховаються від працівників ТКЦ.