"Символічні гроші": Козловський розсекретив свою зарплату військового (відео)

Віталій Козловський зізнався, що досі живе на заощадження, накопичені до повномасштабної війни. Зокрема, це доходи від прослуховування його треків "Мала танцюй" і "Лікар".

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Український музикант і зірка шоу-бізнесу Віталій Козловський розповів, яку зарплату він отримує у Збройних силах України. Про це він поговорив із журналісткою Раміною Есхакзай під час інтерв'ю.

Віталій Козловський пояснив, що зараз він виконує бойові обов'язки водія в Національному президентському оркестрі. Однак заробітну плату отримує невисоку. Тому здебільшого витрачає накопичені до війни заощадження. Фінансову "подушку безпеки" музикант накопичив із грошей, отриманих за концерти та від прослуховування його треків.

"Було розпорядження перевести мене в Національний президентський оркестр на посаду водія. Чи важко вижити на зарплату військового? Слава Богу в мене є щось у запасі, бо було б дуже сумно. У перший рік війни була одна-дві роботи за символічні гроші", — сказала Віталій Козловський.

Зірка українського шоу-бізнесу зазначив, що основну частину накопичених грошей склали доходи від прослуховування пісень "Мала танцюй" і "Лікар". Треки "завірусилися" і стали популярними на вітчизняних музичних майданчиках. Крім того, після смерті батька, який помер 15 серпня 2021 року, Віталій Козловський з головою занурився в роботу і два місяці без перерви гастролював із концертами, що теж принесло свої плоди у фінансовій сфері.

Нагадаємо, дещо раніше Віталій Козловський розповів нові подробиці конфлікту з Ігорем Кондратюком. Продюсер звинуватив Козловського в порушенні авторського права і подав на нього до суду. Згодом Кондратюк повідомив, що суд визнав провину співака і зобов'язав його компенсувати збитки Кондратюка.

Також ЗМІ писали про те, що побратим Віталія Козловського розповів усю правду про його службу в армії. Музикант уже 9 місяців служить в армії. За цей час він змінив кілька місць служби, тому серед побратимів співак тепер має чимало знайомих.