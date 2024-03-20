"Зірковий статус зіграв проти нього": побратим Віталія Козловського розповів всю правду про його службу в армії

Віталій Козловський вже 9 місяців служить в армії. За цей час він змінив кілька місць служби, тому серед побратимів співак тепер має чимало знайомих.

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Колишній побратим Віталія Козловського з позивним "Юнг" розповів, якою насправді була у співака служба в армії. Публікація з росповіддю солдата з’явилася на сторінці з назвою "Позивний Юнг" у Фейсбук на яку підписані лише близько десяти людей. У статусі сторінки вказано — психолог.

У розповіді військовослужбовець з позивним Юнг розповів історію, як в армії йому довелося зустрітися з відомим українським співаком Віталієм Козловським. Побачивши, що у їх підрозділ прийшов відомий артист військовослужбовець одразу подумав, що те, що відбувається, роблять для піару співака. Однак вже згодом він змінив свою думку.

"Мені випала честь служити в одному батальйоні з відомим українським співаком Віталієм Козловським. Пишу це без пафосу і лестощів. Я бачив на власні очі, як Віталій гідно проходить через тяготи армійської служби, і це викликало у мене щиру повагу. Повинен зізнатися, спочатку я думав, що це якась піарна історія. Але з подивом для себе, і до честі йому, побачив сам, як він пліч-о-пліч розділяв усі складнощі і незручності служби в піхотному батальйоні зі звичайними солдатами", — написав військовослужбовець з позивним "Юнг".

У своїй розповіді побратим Віталія Козловського також наголосив на тому, що співаку не було жодних поблажок під час служби в армії.

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"Мушу сказати, що керівництво підрозділу не робило йому жодних поблажок. Цілком можливо навіть, що в деяких випадках зірковий статус зіграв проти нього. Зміна цивільного комфорту на армійський аскетизм рідко буває легкою. Ну а для людини обласканої популярністю напевно це в рази складніше, особливо якщо це не дає особливих привілеїв, а лише додає непотрібної уваги до персони. Але Віталій з гідністю, не втрачаючи привітної посмішки на обличчі, пройшов через цей непростий досвід. На полігоні Віталій, будучи рядовим солдатом піхоти, з усіма рив окопи, холостився, відпрацьовував маневри. На загальних спартанських умовах жив у казармі, ходив у наряди, виконував накази командирів. Виїжджав на позиції у складі артилерійського дивізіону, де і пройшов свою першу бойову посвяту. Усе по-чесному, з потом і брудом, не для красивої картинки", — написав військовий.

Він також розповів, що одного разу йому навіть вдалося помедетувати в команії артиста, однак він дуже шкодує, що не встиг з ним заспівати.

Варто відзначити, що Віталій Козловський у червні 2023 року отримав повістку і був мобілізований. Вже у липні він склав присягу та відправився на навчання з побратимами. Після навчання разом з іншими солдатами Козловський був на виїзді, де його побратими посвятили його в артилеристи. Певний період на фронті співак показував своїм підписникам, реальне життя в армії. Спочатку Козловський потрапив на службу у Національній гвардії, однак вже в жовтні його звідти перевели. У грудні Козловський зізнався, що тепер служить в ЗСУ. Однак вже зараз він проходить службу в Національному президентському оркестрі Міністерства оборони України.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що Віталій Козловський таємно одружився. Його, ймовірною дружиною стала його ж піарниця Юлія Бакуменко.