"Слідкуйте": піарниця Юлії Бакуменко відповіла, чи вона дружина Віталія Козловського

Юлії Бакуменко та Віталій Козловський тримають інтригу в своїх стосунках і публічно не афішують, що між ними.

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36-річна піарниця співака Віталія Козловського Юлія Бакуменко вперше прокоментувала, чи дійсно саме вона стала дружиною артиста. Про це вона розповіла в ексклюзивному коментарі Фокусу.

Ми звернулися до Юлії Бакуменка із запитанням: "У мережі поширюється інформація, що саме ви стали офіційною дружиною Віталія Козловського. Чи можете ви підтвердити чи спростувати цю інформацію?". На що Юлія відповіла: "Поки що цю інформацію ми не коментуємо (посміхається – ред.). Все буде на сторінці Віталія. Слідкуйте".

На фоні чуток Юлія Бакуменко також опублікувала у себе на сторінці в інстаграм фото Віталія Козловського, в якому чуттєво привітала співака з Днем народження і зізналася йому в коханні.

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"На цьому фото червень, 6 ранку, я іду проводжати тебе на полігон з запухшими від сліз очима і навіть не уявляю, скільки всього попереду. І жахливого, і надзвичайно щасливого. Цей рік відкрив мені такого тебе, що моїй гордості за тебе немає меж. Люблю до неба! З Днем народження", — написала Юлія Бакуменко.

Юлія Бакуменко привітала Віталія Козловського з днем народження Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Таким чином піарниця ще більше підігріла інформацію, що саме вона підкорила серце співака та стала його офіційною дружиною.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у свої 39 років Віталій Козловський змінив статус з холостяка на одруженого чоловіка. У мереж ширяться чутки, що його дружиною стала піарниця Юлія Бакуменко.

Крім цього, Фокус писав, що Віталій Козловський публічно грубо відгукнувся про Ігоря Кондратюка. Також Віталій Козловський зізнався, де служить і розповів, як ледь не загинув.