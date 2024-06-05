Віталій Козловський висміяв чоловіків, які ховаються від працівників ТКЦ

Віталій Козловський вже майже рік служить в армії. Зараз співак проходить військову службу у президентському оркестрі в столиці.

Співак і військовослужбовець Віталій Козловський висміяв чоловіків, які ховаються від ТЦК і не хочуть іти в армію. Жартівливу картинку співак опублікував у себе на сторінці в інстаграм вчора, 4 червня.

Зокрема, Віталій Козловський, який вже близько року служить в армії показав картинку на які зображений статний чоловік, з довгим волоссям, який, судячи з зовнішнього вигляду, тривалий час прожив у лісі. Біля нього зображена маленька і тендітна жінка в хустинці, яка тримає в руках сокиру. На картинці написаний їх діалог. Чоловік питає: "Ти купила мені сигарети?", на що жінка відповідає: "Піди сам купи, ТЦКашники вже поїхали". Іронічний зміст цієї картинки вказує на ухилянтів, які ховаються від військкоматів та жінок, які всіма силами "відбивають" своїх чоловіків від служби в армії.

Жарт про ухилянтів

Сам же Козловський у червні 2023 року отримав повістку і був мобілізований в армію. Вже в липні 2023 року співак склав присягу. Вже в березні 2024 року Віталій Козловський зізнався, що служить у президентському оркестрі в столиці.

Варто зазначити, що з 18 травня в Україні вступив в дію новий закон про мобілізацію, згідно з яким усі чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які військовозобов’язані, повинні оновити свої дані в ТЦК. Зробити вони це можуть як у військкоматах, так і через програму "Резерв+", чи в ЦНАПі.