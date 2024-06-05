Виталий Козловский высмеял мужчин, которые прячутся от работников ТКЦ

Виталий Козловский уже почти год служит в армии. Сейчас певец проходит военную службу в президентском оркестре в столице.

Певец и военнослужащий Виталий Козловский высмеял мужчин, которые прячутся от ТЦК и не хотят идти в армию. Шуточную картинку певец опубликовал у себя на странице в инстаграм вчера, 4 июня.

В частности, Виталий Козловский, который уже около года служит в армии показал картинку на которые изображен статный мужчина, с длинными волосами, который, судя по внешнему виду, длительное время прожил в лесу. Возле него изображена маленькая и хрупкая женщина в платочке, которая держит в руках топор. На картинке написан их диалог. Мужчина спрашивает: "Ты купила мне сигареты?", на что женщина отвечает: "Пойди сам купи, ТЦКашники уже уехали". Иронический смысл этой картинки указывает на уклонистов, которые прячутся от военкоматов и женщин, которые всеми силами "отбивают" своих мужей от службы в армии.

Шутка про уклонистов

Сам же Козловский в июне 2023 года получил повестку и был мобилизован в армию. Уже в июле 2023 года певец принял присягу. Уже в марте 2024 года Виталий Козловский признался, что служит в президентском оркестре в столице.

Стоит отметить, что с 18 мая в Украине вступил в действие новый закон о мобилизации, согласно которому все мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые военнообязанные, должны обновить свои данные в ТЦК. Сделать они это могут как в военкоматах, так и через программу "Резерв+", или в ЦНАПе.