Замах на Фаріон у Львові: ймовірного кіллера два тижні помічали сусіди, — соцмережі (відео)

У мережі опублікували перші кадри з місця стрілянини. Зазначається, що у Львові оголосили спецоперацію з перехоплення стрільця.

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19 липня журналісти повідомили, що у мовознавицю Ірину Фаріон стріляли у Львові. Джерела інформували, що стрілець був у рукавичках та мав зброю без глушника, з якої поцілив у скроню. У місцевому медіа "Львівич" передали, що сусіди Фаріон помічали підозрілого хлопця.

Невідомого у капелюсі бачили протягом двох тижнів. Він сидів на лавці та "чогось чекав".

У соцмережах проінформували, що в лікарню виїхала донька Фаріон, яка дізналась про замах із Telegram-каналів.

Повідомляється, що у Львові та області поліція оголосила спеціальну операцію з перехоплення стрільця. Інцидент стався приблизно о 19:30, нині на місті події працюють правоохоронці.

Блогер Андрій Смолій заявив, що у Фаріон стріляв хлопець віком 20–25 років. З його слів, стрілець чекав мовознавицю біля виходу.

У поліції Львівської області підтвердили, що з вогнепальним пораненням голови була госпіталізована неназвана 60-річна громадська діячка.

"Суспільному" у лікарні Святого Пантелеймона підтвердили, що приблизно о 20:00 до них доправили пацієнтку з вогнепальним пораненням, і вона перебуває у важкому стані в реанімації.

Нагадаємо, у 2023 році мовознавиця Ірина Фаріон опинилася в центрі скандалу, запропонувавши бійцям "Азову" називати себе "руськими". Згодом професорку кафедри української мови звільнили з Львівської політехніки, але у червні 2024 року поновили на посаді з виплатою неотриманих зарплат.

У липні Фаріон потрапила в скандал, закликавши співаків Віталія Козловського та Святослава Вакарчука йти на фронт. Дружина Козловського Юлія Бакуменко публічно їй відповіла.