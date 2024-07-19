Покушение на Фарион во Львове: вероятного киллера две недели замечали соседи, — соцсети (видео)

В сети опубликовали первые кадры с места стрельбы. Отмечается, что во Львове объявили спецоперацию по перехвату стрелка.

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19 июля журналисты сообщили, что в языковеда Ирину Фарион стреляли во Львове. Источники информировали, что стрелок был в перчатках и имел оружие без глушителя, из которого попал в висок. В местном медиа "Львовыч" передали, что соседи Фарион замечали подозрительного парня.

Неизвестного в шляпе видели в течение двух недель. Он сидел на скамейке и "чего-то ждал".

В соцсетях проинформировали, что в больницу выехала дочь Фарион, которая узнала о покушении из Telegram-каналов.

Сообщается, что во Львове и области полиция объявила специальную операцию по перехвату стрелка. Инцидент произошел примерно в 19:30, сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Блогер Андрей Смолий заявил, что в Фарион стрелял парень в возрасте 20–25 лет. По его словам, стрелок ждал языковеда у выхода.

В полиции Львовской области подтвердили, что с огнестрельным ранением головы была госпитализирована неназванная 60-летняя общественная деятельница.

"Суспільному" в больнице Святого Пантелеймона подтвердили, что около 20:00 к ним поступила пациентка с огнестрельным ранением, и она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, в 2023 году языковед Ирина Фарион оказалась в центре скандала, предложив бойцам "Азова" называть себя "русскими". Впоследствии профессора кафедры украинского языка уволили из Львовской политехники, но в июне 2024 года восстановили в должности с выплатой неполученных зарплат.

В июле Фарион попала в скандал, призвав певцов Виталия Козловского и Святослава Вакарчука идти на фронт. Жена Козловского Юлия Бакуменко публично ей ответила.