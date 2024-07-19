"Находится в реанимации": в больнице Львова рассказали о состоянии Фарион после покушения (видео)

Языковед Ирина Фарион находится в тяжелом состоянии в больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова. Ей оказывают всю необходимую помощь.

Related video

Языковед Ирина Фарион, в которую выстрелили вечером 19 июля, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова, передает УНИАН.

"Около 20 часов поступила женщина с огнестрельным ранением. Сейчас она находится в реанимации. Состояние тяжелое", — сказали врачи.

В медучреждении отметили, что не могут предоставить более подробную информацию из-за врачебной тайны и необходимости сохранения персональных данных пациентов, независимо от их публичности.

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что языковед находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города.

"По последним данным от медиков, Ирина Дмитриевна находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города. Она в реанимации. Ей оказывают всю необходимую помощь. Выздоровления пострадавшей", — заявил он.

По его словам, для стрелка должно быть справедливое наказание. Для того чтобы его поймать, правоохранители проводят спецоперацию.

Покушение на Ирину Фарион: что известно

19 июля журналистка и телеведущая Марта Олиярник заявила, что на улице Масарика во Львове выстрелили в языковеда Ирину Фарион. Стрелок был в перчатках, оружие использовал без глушителя. Местное издание рассказало, что в течение двух недель соседи замечали "подозрительного парня в шляпе", который сидел на скамейке и чего-то ждал.

Также в СМИ отметили, что женщину доставили в больницу в критическом состоянии.

В Нацполиции рассказали, что Фарион госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением головы. Сейчас на месте работают следователи, оперативники и руководство полиции Львовщины. В регионе объявили операцию перехвата стрелка.

Напомним, 22 июня Ирина Фарион заявила, что Андрей Данилко "представитель кризиса украинской культуры". По ее словам, артист признался, что вырос в суржикоязычной среде, это означает, что "ты не знаешь, кто ты, когда смешиваешь гречку с макаронами и потребляешь в одной тарелке и за один раз".