"Находится в реанимации": в больнице Львова рассказали о состоянии Фарион после покушения (видео)
Языковед Ирина Фарион находится в тяжелом состоянии в больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова. Ей оказывают всю необходимую помощь.
Языковед Ирина Фарион, в которую выстрелили вечером 19 июля, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова, передает УНИАН.
"Около 20 часов поступила женщина с огнестрельным ранением. Сейчас она находится в реанимации. Состояние тяжелое", — сказали врачи.
В медучреждении отметили, что не могут предоставить более подробную информацию из-за врачебной тайны и необходимости сохранения персональных данных пациентов, независимо от их публичности.
Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что языковед находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города.
"По последним данным от медиков, Ирина Дмитриевна находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города. Она в реанимации. Ей оказывают всю необходимую помощь. Выздоровления пострадавшей", — заявил он.
По его словам, для стрелка должно быть справедливое наказание. Для того чтобы его поймать, правоохранители проводят спецоперацию.
Покушение на Ирину Фарион: что известно
19 июля журналистка и телеведущая Марта Олиярник заявила, что на улице Масарика во Львове выстрелили в языковеда Ирину Фарион. Стрелок был в перчатках, оружие использовал без глушителя. Местное издание рассказало, что в течение двух недель соседи замечали "подозрительного парня в шляпе", который сидел на скамейке и чего-то ждал.
Также в СМИ отметили, что женщину доставили в больницу в критическом состоянии.
В Нацполиции рассказали, что Фарион госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением головы. Сейчас на месте работают следователи, оперативники и руководство полиции Львовщины. В регионе объявили операцию перехвата стрелка.
Напомним, 22 июня Ирина Фарион заявила, что Андрей Данилко "представитель кризиса украинской культуры". По ее словам, артист признался, что вырос в суржикоязычной среде, это означает, что "ты не знаешь, кто ты, когда смешиваешь гречку с макаронами и потребляешь в одной тарелке и за один раз".