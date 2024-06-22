"Вареники с опилками": Фарион раскритиковала Сердючку из-за суржика (видео)

Ирина Фарион и Верка Сердючка поссорились в публичном пространстве. Спор между языковедом и шоуменом возник из-за русского языка и суржика.

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Доктор филологических наук и политик Ирина Фарион назвала Андрея Данилко "представителем кризиса украинской культуры" из-за того, что тот на концерте в Киеве пел песни на русском. Об этом пишет "Телеграф".

"Он сам признавался в том, что вырос в суржикоязычной среде. А что такое суржикоязычная среда? Это когда ты не знаешь, кто ты, когда смешиваешь гречку с макаронами и потребляешь в одной тарелке и за один раз", — сказала языковед о Данилко-Сердючке.

По ее словам, суржик возник из-за длительной оккупации Украины россиянами, которая, собственно, и привела к ментальному кризису. При этом Фарион назвала артиста "символом ментального кризиса", считая, что тот должен был выходить из этого состояния.

В ответ на сравнение "нелитературного языка" с гречкой и макаронами, на концерте в Одессе шоумен провел собственную кулинарную аналогию с Фарион, ответив на упрек в свою сторону.

"Вы знаете, пани Фарион, а вы — вареники с опилками", — слышно на видео, которое распространилось в сети.

Напомним, 6 ноября прошлого года языковед скандально высказалась в отношении русскоязычных военных. Она сказала, что не может называть их украинцами, поскольку они не общаются на государственном языке. По мнению Фарион, такие военные "позорят Вооруженные Силы Украины".

14 ноября под стенами "Львовской политехники" прошел митинг с требованием уволить Ирину Фарион из университета и 22 ноября она получила выписку из приказа о своем увольнении.

Но уже в июне ее восстановили в должности. Также языковеду выплатят средний заработок за время вынужденного прогула в сумме 123 927 гривен.