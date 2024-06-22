"Вареники з тирсою": Фаріон розкритикувала Сердючку через суржик (відео)

Ірина Фаріон та Вєрка Сердючка посварилися у публічному просторі. Суперечка між мовознавицею та шоуменом виникла через російську мову та суржик.

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Докторка філологічних наук і політикиня Ірина Фаріон назвала Андрія Данилка "представником кризи української культури" через те, що той на концерті у Києві співав пісні російською. Про це пише "Телеграф".

"Він сам зізнавався в тому, що виріс у суржикомовному середовищі. А що таке суржикомовне середовище? Це коли ти не знаєш, хто ти, коли змішуєш гречку з макаронами та споживаєш в одній тарілці та за один раз", – сказала мовознавиця про Данилка-Сердючку.

За її словами, суржик виник через тривалу окупацію України росіянами, яка, власне, й призвела до ментальної кризи. При цьому Фаріон назвала артиста "символом ментальної кризи", вважаючи, що той мав виходити з цього стану.

У відповідь на порівняння "нелітературної мови" з гречкою і макаронами, на концерті в Одесі шоумен провів власну кулінарну аналогію з Фаріон, відповівши на закид у свій бік.

"Ви знаєте, пані Фаріон, а ви – вареники з тирсою", – чути на відео, яке поширилося в мережі.

Нагадаємо, 6 листопада минулого року мовознавиця скандально висловилася стосовно російськомовних військових. Вона сказала, що не може називати їх українцями, оскільки вони не спілкуються державною мовою. На думку Фаріон, такі військові "ганьблять Збройні Сили України".

14 листопада під стінами "Львівської політехніки" пройшов мітинг з вимогою звільнити Ірину Фаріон з університету й 22 листопада вона отримала витяг з наказу про своє звільнення.

Але вже у червні її відновили на посаді. Також мовознавиці виплатять середній заробіток за час вимушеного прогулу у сумі 123 927 гривень.