"Подяка від рабів": Фаріон отримала наказ про звільнення (відео)

Екснардепка Ірина Фаріон отримала документ, який підтверджує її звільнення з посади професора кафедри української мови. Вона заявила, що "попереду робота у юридичній площині".

Related video

Мовознавиця та колишня нардепка Ірина Фаріон отримала витяг з наказу про своє звільнення з НУ "Львівська політехніка". Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Екснардепка зазначила, що отримала "подяку від рабів" у День Революції Гідності та назвала це "великою індивідуальною заслугою".

"Розгортаємо цей "пакет щастя" про незаконне звільнення Ірини Фаріон через те, що вона захищає українську мову, яка має панувати абсолютно у всіх царинах життя, і не важливо хто ти і де ти, бо про це свідчить 10 стаття Конституції України, закон про Збройні сили України ну і звісно закон про функціонування української мови", — розповіла Ірина Фаріон у відео.

Зокрема, вона опублікувала відео з отриманими документами. У витягу з наказу вказано, що мовознавиця звільнена з посади професора кафедри української мови з 16 листопада згідно із п. 3 Ст. 41 КЗпП України (вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи).

Також вона отримала повідомлення з проханням з’явитися до відділу кадрів НУ "Львівська політехніка" для отримання трудової книжки.

Фото: Скриншот

Окрім того, Фаріон написала, що попереду робота у юридичній площині та згадала про вимогу щодо відставки міністра освіти і науки Оксена Лісового та ректора НУ "Львівська політехніка" Юрія Бобало.

Звільнення Ірини Фаріон: що відомо

6 листопада мовознавиця скандально висловилася стосовно про російськомовних військових. Вона сказала, що не може називати їх українцями, оскільки вони не спілкуються державною мовою. На думку Фаріон, такі військові "ганьблять Збройні сили України".

На таку позицію викладачки негативно відреагували студенти "Львівської політехніки" та закликали правоохоронців розглянути висловлювання мовознавиці. Також вони заявили про своє небажання співпрацювати з мовознавицею. Тим часом у Міносвіти підтримали студентів, однак зазначили, що не можуть її звільнити, адже такі питання вищі навчальні заклади вирішують самостійно.

Вже 14 листопада під стінами "Львівської політехніки" пройшов мітинг з вимогою звільнити Ірину Фаріон з університету. 20 листопада на мітинг вийшли колишні студенти вишу та її колеги, які вимагають поновлення викладачки на посаді.

Власне, вони висловили низку вимог, серед яких звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового та Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця.

Нагадаємо, українська Служба безпеки відкрила кримінальне провадження проти мовознавиці після її висловлювання про російськомовних військовослужбовців. Зокрема, у рамках провадження було ініційовано психолого-лінгвістичну експертизу.

Також Нацрада з питань ТБ перевірить "5 канал" на якому вийшло інтерв’ю з Іриною Фаріон, де вона якраз і висловила свою думку про українських військових, які розмовляють російською мовою.