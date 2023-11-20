У Львові пройшов мітинг у підтримку Фаріон: вимагають звільнення Лісового та Лубінця (відео)

Під будівлею НУ "Львівської політехніки" зібралися як колеги мовознавиці, які вимагають поновлення її в університеті, так і студенти, які проти співпраці із викладачкою.

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У Львові під стінами НУ "Львівська політехніка" пройшов черговий мітинг, на якому зустрілися як прихильники мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон, так і її противники. Про це пише "Суспільне".

Зазначається, що біля університету зібралися викладачі кафедри, на якій викладала Ірина Фаріон, та колишні студенти "Львівської політехніки". Вони підтримують позицію мовознавиці та проти її звільнення із вишу.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, прихильники Фаріон прийшли із плакатами, на яких написано "Бандера закликає вийти за Ірину Фаріон", "Мови не знають політично упереджені, або розумово відсталі".

Фото: Суспільне

Тим часом теперішні студенти "Львівської політехніки" заявили, що не бажають, аби мовознавиця продовжувала працювати у навчальному закладі. Вони зазначали, що не можна зневажати військових лише за те, що вони спілкуються російською мовою.

Варто зазначити, що прихильники Ірини Фаріон висунули низку вимог, одна з яких – поновлення її на посаді професора кафедри української мови.

Також організатори акції заявили, що вимагають створення комісії для неупередженого розслідування та надання публічних висновків. У разі невиконання цих вимог вони погрожують висловленням недовіри ректору НУ "Львівська політехніка" Юрію Бобалу.

Окрім того, організатори мітингу за Фаріон вимагають:

звільнити з посади міністра освіти і науки України Оксена Лісового за перевищення службових повноважень, особисту упередженість до Ірини Фаріон та публічний тиск на керівництво університету;

звільнити уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця за подання завідомо неправдивих і маніпулятивних звинувачень на адресу Ірини Фаріон та введення в оману суспільства;

припинити політичне переслідування, цькування, паплюження честі та гідності професора НУ "Львівська політехніка" Ірини Фаріон.

Окрім того, організатори звернулися до МВС та СБУ з проханням перевірити дії громадського об’єднання "Пряма дія" та ГО "Українські студенти за свободу". Також вимагається створити комісію та перевірити факти порушення студентами Кодексу корпоративної культури під їхнього протесту за відставку Фаріон, яка відбулася 14 листопада.

Звільнення Фаріон: що відомо

14 листопада студенти "Львівської політехніки" вийшли на мітинг з вимогою звільнити викладачку Ірину Фаріон. Причиною цьому стало висловлювання мовознавиці стосовно спілкування українськими військовими російською мовою.

У Міністерстві освіти підтримали позицію студентів не працювати з викладачкою. Однак заявили, що питання про звільнення своїх працівників вищі навчальні заклади приймають самостійно.

Вже 15 листопада стало відомо про звільнення Фаріон з посади професора кафедри української мови. Зокрема, як можна зрозуміти з опублікованого наказу, її звільнили за вчинення аморального проступку, не суміжного з продовженням даної роботи. Інформацію про звільнення викладачки підтвердив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Нагадаємо, українська служба безпеки відкрила проти мовознавиці Фаріон кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Також Фокус зібрав усі головні скандали з Іриною Фаріон та з’ясував, чому її не притягають до відповідальності.