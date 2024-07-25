"Не верю, что он это сделал": сверстник рассказал о знакомстве с подозреваемым в убийстве Фарион

Житель Днепра пять лет играл в футбол с подозреваемым в убийстве Ирины Фарион, говорится на видео журналистов. Он вспомнил, что парень хорошо учился и ничего не говорило о том, что он способен на преступление.

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18-летний парень из Днепра, которого задержали по подозрению в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион, занимается спортом и имеет отца, который находится на фронте. Сверстник, который с ним знаком, не верит, что он совершил преступление. О впечатлениях от подозреваемого говорится на видео телеканала "Суспільне Дніпро".

Журналисты пообщались с днепрянином по имени Ян, который рассказал о задержанном по подозрению в убийстве. Подозреваемый — 2006 года рождения, отец воюет. Ребята были знакомы пять лет, поскольку вместе занимались футболом. Кроме того, дружат их матери, например, ходят друг к другу в гости. Ян положительно отзывается о фигуранте уголовного расследования и не верит в его причастность к преступлению.

"Мы с пяти лет в одной команде играли. Хорошо с ним дружили, когда занимались футболом. Могу еще сказать то, что он хорошо учится. Никогда не подумал бы, что он может такое сделать. Я уверен, что он такого не делал", — сказал собеседник журналистов.

Отметим, на портале "Ассоциации футбола Днепропетровской области" можно отыскать парня, похожего на подозреваемого в убийстве. На странице есть его имя, фото, указан год рождения — 2006, и то, что он занимался футболом в команде "МДЮСШ U-19" и даже участвовал в матчах 2023-2024 гг.

Убийство Фарион — фото парня, который может быть причастен к преступлению Фото: Скриншот

Отметим, полиция не называла имени подозреваемого.

Убийство Фарион — детали расследования

Языковеда и политика Ирину Фарион застрелили во дворе дома днем 19 июля. Соседи рассказали, что в течение недели замечали на поверье молодого человека, который следил за подъездом. Фарион умерла после выстрела в висок, а правоохранители объявили неизвестного в розыск. Согласно подозрениям полиции, он должен был быть причастен к преступлению.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подозреваемого задержали в Днепре. Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что задержанный — 18-летний парень. Чтобы его разыскать, следователи потратили 139 часов, просмотрели видео с нескольких камер и привлекли кинологов. Выяснилось, что он готовился к преступлению с мая, снимал поочередно три квартиры во Львове, а после выстрела сразу уехал в Днепр. В соцсетях опубликовали момент задержания подозреваемого во дворе многоквартирного дома. Кроме того, появилось фото крупным планом: на фото заметно сходство с лицом мужчины, который мог застрелить Фарион.

Напоминаем, 24 июля праворадикальная пророссийская организация заявила, что именно она ответственна за смерть языковеда. Полиция в ответ объяснила, что проверит эти данные, и следствие продолжается. Тем временем в СБУ сообщили, что будут делать с уголовными производствами, которые ранее открыли против Фарион.