СБУ закроет уголовные производства, которые были открыты в отношении Ирины Фарион, — СМИ

Уголовное дело, которое было открыто в отношении Ирины Фарион, закроют. Это предусматривает статья 284 УПК.

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Служба безопасности закроет уголовные производства, которые были открыты по четырем статьям Уголовно-процессуального кодекса в отношении львовского языковеда, бывшего народного депутата Ирины Фарион. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на неназванные информированные источники.

В то же время, как отмечают в издании, согласно действующему законодательству, статья 284 УПК Украины предусматривает основания для закрытия уголовного производства, среди которых и смерть подозреваемого, обвиняемого или лица, в отношении которого собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления, но не сообщено в связи с его смертью.

В чем обвиняли Ирину Фарион

В ноябре прошлого года Служба безопасности начала уголовное производство из-за ряда высказываний и публикаций. В одном из своих интервью народный депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Кроме того, в своих соцсетях она опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента с временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные.

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Это, как отмечают в СБУ, стало основанием его преследования со стороны российских спецслужб.

По этим фактам были открыты уголовные производства:

ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему);

ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер);

ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Убийство Ирины Фарион

19 июля стало известно о стрельбе во дворе языковеда Ирины Фарион. Как выяснилось, неизвестный мужчина подошел к ней вплотную, приложил оружие к виску и выстрелил. Женщину немедленно доставили в больницу, но через час после начала операции врачи сообщили, что она умерла. Соседи Фарион рассказали, что несколько дней подряд видели во дворе странно одетого парня. 22 июля полиция объявила в розыск неизвестного, поскольку подозревали, что он может быть причастен к преступлению. Похоронили Ирину Фарион 22 июля на Лычаковском кладбище. 25 июля министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Днепра.