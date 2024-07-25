СБУ закриє кримінальні провадження, які були відкриті щодо Ірини Фаріон, — ЗМІ

Кримінальну справу, яка була відкрита щодо Ірини Фаріон, закриють. Це передбачає стаття 284 КПК.

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Служба безпеки закриє кримінальні провадження, які були відкриті по чотирьом статтям Кримінально-процесуального кодексу щодо львівської мовознавиці, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на неназвані поінформовані джерела.

Водночас, як зазначають у виданні, згідно з чинним законодавством, стаття 284 КПК України передбачає підстави для закриття кримінального провадження, серед яких й смерть підозрюваного, обвинуваченого чи особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено у зв’язку з її смертю.

У чому звинувачували Ірину Фаріон

У листопаді минулого року Служба безпеки розпочала кримінальне провадження через низку висловлювань і публікацій. В одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Крім того, у своїх соцмережах вона опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані.

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Це, як зазначають у СБУ, стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб.

За цими фактами були відкриті кримінальне провадження:

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);

ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);

ст.182 (порушення недоторканості приватного життя).

Вбивство Ірини Фаріон

19 липня стало відомо про стрілянину на подвір'ї мовознавиці Ірини Фаріон. Як з'ясувалося, невідомий чоловік підійшов до неї впритул, приклав зброю до скроні та вистрелив. Жінку негайно доправили до лікарні, але за годину після початку операції лікарі повідомили, що вона померла. Сусіди Фаріон розповіли, що кілька днів поспіль бачили на подвір'ї дивно вбраного хлопця. 22 липня поліція оголосила у розшук невідомого, оскільки підозрювали, що він може бути причетним до злочину. Поховали Ірину Фаріон 22 липня на Личаківському цвинтарі. 25 липня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 18-річний мешканець Дніпра.