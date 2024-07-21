У МВС оголосили в розшук підозрюваного у вбивстві Фаріон: особливі прикмети (фото, відео)

За даними Міністерства внутрішніх справ, скоїти злочин міг хлопець приблизно 20 років худорлявої статури. Правоохоронці мають намір з'ясувати його особу та місце перебування.

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Поліція оголосила в розшук хлопця, який може бути вбивцею мовознавиці та відомої громадської діячки Ірини Фаріон. У Міністерстві внутрішніх справ опублікували особливі прикмети.

За даними слідства, правоохоронні органи почали встановлювати особу можливого злочинця та його місце перебування. Стверджується, що саме він міг 19 липня скоїти вбивство Ірини Фаріон.

Серед особливих прикмет у МВС виділили:

вік — близько 20 років;

зріст — 170-180 сантиметрів;

худорлявої статури.

"На момент скоєння злочину був одягнений у: спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої — футболку червоного кольору з білими смужками на рукавах і написом білими латинськими буквами на лицьовому боці", — йдеться в повідомленні.

На голові у фігуранта була панамка темного кольору з емблемою по центру. На ногах, продовжують у МВС, білі високі шкарпетки та кросівки червоно-чорного кольорів. На руках червоні рукавички.

Усіх тих, хто володіє якоюсь інформацією про підозрюваного, правоохоронні органи закликали повідомити за номерами: +38-068-440-91-64, +38-093-345-04-61 або за гарячою лінією "102".

"Увага! Не вживайте жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи", — підсумували в МВС.

Нагадаємо, 20 липня в мережі з'явилися нові деталі про вбивство Ірини Фаріон в одному з дворів Львова. Очевидці стрілянини поділилися, що жертва стояла на вулиці з валізою в момент, коли й пролунав постріл. Уже знайомий жителям двору хлопець, який є підозрюваним, одразу ж утік.

21 липня у Львові розпочалося прощання з Іриною Фаріон. До 22:00 мешканці та гості міста можуть попрощатися з мовознавицею в одному з храмів міста, а вже 22 липня відбудеться сам похорон. Софія Семчишин подякувала українцям за підтримку та любов до її загиблої матері.