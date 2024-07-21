В МВД объявили в розыск подозреваемого в убийстве Фарион: особые приметы (фото, видео)

По данным Министерства внутренних дел, совершить преступление мог парень примерно 20 лет худощавого телосложения. Правоохранители намерены выяснить его личность и место пребывания.

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Полиция объявила в розыск парня, который может быть убийцей языковеда и известной общественной деятельницы Ирины Фарион. В Министерстве внутренних дел опубликовали особые приметы.

По данным следствия, правоохранительные органы начали устанавливать личность возможного преступника и его место пребывания. Утверждается, что именно он мог 19 июля совершить убийство Ирины Фарион.

Среди особых примет в МВД выделили:

возраст — около 20 лет;

рост — 170-180 сантиметров;

худощавого телосложения.

"На момент совершения преступления был одет в: спортивные штаны темного цвета; черную кофту с длинным рукавом, сверху которой — футболку красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне", — говорится в сообщении.

На голове у фигуранта была панамка темного цвета с эмблемой по центру. На ногах, продолжают в МВД, белые высокие носки и кроссовки красно-черного цветов. На руках красные перчатки.

Всех тех, кто обладает какой-то информацией о подозреваемом, правоохранительные органы призвали сообщить по номерам: +38-068-440-91-64, +38-093-345-04-61 или по горячей линии "102".

"Внимание! Не принимайте никаких мер для самостоятельного задержания разыскиваемого мужчины или похожего на него лица", — подытожили в МВД.

Напомним, 20 июля в сети появились новые детали про убийство Ирины Фарион в одном из дворов Львова. Очевидцы стрельбы поделились, что жертва стояла на улице с чемоданом в момент, когда и прозвучал выстрел. Уже знакомый жителям двора парень, который является подозреваемым сразу же убежал.

21 июля во Львове началось прощание с Ириной Фарион. До 22:00 жители и гости города могут проститься с языковедом в одном из храмов города, а уже 22 июля пройдет сам похорон. София Семчишин поблагодарила украинцев за поддержку и любовь к ее погибшей матери.