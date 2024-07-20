Убийство Ирины Фарион: стало известно, когда состоится прощание с погибшей

Заупокойная всенощная служба по Ирине Фарион состоится в воскресенье. Похоронят ее в понедельник, на Лычаковском кладбище.

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Парастас по умершей общественной деятельнице Ирине Фарион начнется в воскресенье, 21 июля. Об этом сообщила дочь погибшей София Семчишин.

Служба начнется в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла на ул. Театральная, 11 во Львове и прощание продлится до 22:00.

Чин похорон начнется в понедельник, 22 июля в 14:00.

Похоронят Ирину Фарион на центральной аллее Лычаковского кладбища, на поле № 22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка, сообщила дочь.

Ирина Фарион Фото: Степан Грицюк

Что известно о покушении на языковеда

Напомним, 19 июля во Львове произошло покушение на умышленное убийство языковеда Ирины Фарион. Неизвестный выстрелил ей в висок. Впоследствии она умерла в больнице. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что смерть Фарион была зафиксирована в 23:20.

Соседи рассказали, что нападающий, который, несмотря на жару, всегда был в кроссовках, носках, спортивных штанах и кофте с длинными рукавами, ожидал ее 2-3 недели.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что следствие рассматривает несколько версий нападения, среди которых личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность Ирины Фарион. Он также отметил, что не исключается и участие россиян в этом убийстве.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич рассказал, что во время покушения большинство камер видеонаблюдения не работали, поскольку в микрорайоне, где они жили по соседству, как раз не было света.

Львовская областная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) относительно гибели общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.