Убийство Ирины Фарион: у следствия есть несколько версий мотива, — Клименко (видео)

По словам главы МВД, стрелок готовился заблаговременно в течение недели или двух. Это не спонтанное убийство. Мотивы еще прорабатываются.

Related video

Следствие имеет несколько версий мотивов убийства языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион. Об этом во время брифинга рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность Ирины Фарион. Он также отметил, что могут появляться и другие версии. Не отбрасывается также участие россиян в этом убийстве. Полиция проверяет все слухи.

Важно

"Сердце пациентки не выдержало": медики прокомментировали смерть Ирины Фарион (видео)

Кроме того, по словам Клименко, есть информация о злоумышленнике, который стрелял в Фарион, однако пока раскрывать ее следствие не будет, так как все версии проверяются. Правда, министр заявил, что человек, чьи фотографии распространяются в сети, действительно следил за подъездом бывшего нардепа и может быть исполнителем убийства.

Убийство Ирины Фарион

Также Клименко сказал, что следствие уже знает, из оружия какого калибра велся огонь. Правоохранители также нашли гильзу. Дополнительная информация станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

"Я могу сказать, что стрелок готовился заблаговременно. Это не спонтанное убийство. Сколько он готовился: неделю или две недели? Время покажет", — сказал министр.

Игорь Клименко

Уже у себя в Telegram Клименко написал, что полицейские совместно с сотрудниками СБУ проводят комплекс мер, чтобы найти стрелка.

"Полицейские совместно с сотрудниками СБУ проводят комплекс мер, чтобы найти стрелка. Параллельно используем технические возможности для идентификации нападающего", — написал он.

Глава МВД также заявил, что не исключается версия, что убийство имело заказной характер.

Напомним, Ирина Фарион умерла в больнице. Информацию о гибели языковеда подтвердил мэр Львова Андрей Садовый. А по словам местного депутата Игоря Зинкевича, женщина умерла в 23:20.

Ранее Фокус собрал в одном материале все, что было известно о Фарион, самых громких ее скандалах в Украине, а также все подробности о стрельбе во Львове.