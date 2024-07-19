Ирина Фарион умерла в больнице

Информацию о гибели языковеда подтвердил мэр Львова Андрей Садовый. А по словам местного депутата Игоря Зинкевича, женщина умерла в 23:20.

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19 июля во Львове произошло покушение на умышленное убийство языковеда Ирины Фарион. Она умерла в больнице. Об этом сообщили в ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу больницы Первого территориального медицинского объединения.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что смерть Фарион была зафиксирована в 23:20.

"Врачи делали все возможное... Искренние соболезнования семье", — добавил он.

Смерть филолога подтвердил мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что женщина получила в результате покушения ранение, несовместимое с жизнью.

"Община Львова выражает искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил. Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство. Убийцу надо найти!", — написал городской голова.

Он поблагодарил за работу правоохранителей и намекнул, что киллер действовал по заказу. Садовый выступил за то, чтобы стрелок и заказчик понесли ответственность.

"Вечная Память", — добавил он.

Смерть Фарион также подтвердил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий. Он подчеркнул, что несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти жизнь жертвы покушения на убийство.

Напомним, 19 июля неизвестный выстрелил в голову филологу Ирине Фарион. По данным СМИ, он был в перчатках и имел оружие с глушителем. Соседи рассказали, что стрелок несколько недель приходил к подъезду и сидел там "с утра до вечера". Несмотря на жару он был одет в закрытую одежду, очки и шляпу. В сети распространили фото вероятного нападающего.

Фокус собрал в одном материале все, что было известно о Фарион и самых громких ее скандалах в Украине.