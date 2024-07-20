Вбивство Ірини Фаріон: стало відомо, коли відбудеться прощання з загиблою

Заупокійна всенічна служба за Іриною Фаріон відбудеться у неділю. Поховають її в понеділок, на Личаківському кладовищі.

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Парастас за померлою громадською діячкою Іриною Фаріон розпочнеться в неділю, 21 липня. Про це повідомила донька загиблої Софія Семчишин.

Служба розпочнеться о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла на вул. Театральна, 11 у Львові й прощання триватиме до 22:00.

Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня о 14:00.

Поховають Ірину Фаріон на центральній алеї Личаківського кладовища, на поле № 22, неподалік могили Володимира Івасюка, повідомила донька.

Ірина Фаріон Фото: Степан Грицюк

Що відомо про замах на мовознавицю

Нагадаємо, 19 липня у Львові стався замах на умисне вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Невідомий вистрілив їй у скроню. Згодом вона померла у лікарні. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що смерть Фаріон було зафіксовано о 23:20.

Сусіди розповіли, що нападник, який, попри спеку, завжди був у кросівках, шкарпетках, спортивних штанах та кофті з довгими рукавами, очікував на неї 2-3 тижні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що слідство розглядає декілька версій нападу, серед яких особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність Ірини Фаріон. Він також зазначив, що не відкидається й участь росіян у цьому вбивстві.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич розповів, що під час замаху більшість камер відеоспостереження не працювали, оскільки в мікрорайоні, де вони мешкали по сусідству, якраз не було світла.

Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) щодо загибелі громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.